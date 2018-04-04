В Москві сталася пожежа у торговому центрі: є загиблий

У східній частині Москви зайнялася пожежа у торговому центрі «Персей для дітей». Про це повідомляють у прес-службі МНС Москви, передає Громадське.
Рятувальники евакуювали відвідувачів центру сходами. За попередньою інформацією пожежа розпочалася на 4-му поверсі торгового центру.
За даними «Интерфаксу», з будівлі евакуювали близько 300 людей.
«Одного постраждалого вивели з будівлі. Можливо, на четвертому поверсі залишаються люди», – зазначив співрозмовник «Интерфаксу».
Він додав, що загорання виникло на складі іграшок на четвертому поверсі, після чого загорівся дах торогово центру.
Також згодом Громадське з посиланням на «РИА Новости» повідомило, що під час пожежі у московському торговому центрі «Персей для дітей» загинув співробітник ТЦ, постраждали троє рятувальників.
«Одна людина, співробітник ТЦ, загинув. Постраждали три співробітники Федеральної протипожежної служби. Площа пожежі склала близько 80 квадратних метрів», – сказав Денисов.
За даними «Mash», загинув 45-річний Олексій Карпов. Чоловік помер у швидкій, так і не доїхавши до лікарні.
Станом на 14:00 пожежники повністю ліквідували пожежу у торговому центрі.
Нагадаємо, 25 березня сталася масштабна подія в торговому центрі «Зимова вишня» в російському Кемерові, яка забрала життя як мінімум 50 осіб.
Додамо, що Львівський портал вирішив провести ревізію розважальних закладів у нашому місті та нічних клубів, щоби побачити, чи готові вони до надзвичайних ситуацій.
Фото: УНІАН
Відео: Громадське
Юлія Шпак