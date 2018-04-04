В Москві сталася пожежа у торговому центрі: є загиблий

У східній частині Москви зайнялася пожежа у торговому центрі «Персей для дітей». Про це повідомляють у прес-службі МНС Москви, передає Громадське.

Рятувальники евакуювали відвідувачів центру сходами. За попередньою інформацією пожежа розпочалася на 4-му поверсі торгового центру.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

За даними «Интерфаксу», з будівлі евакуювали близько 300 людей.

«Одного постраждалого вивели з будівлі. Можливо, на четвертому поверсі залишаються люди», – зазначив співрозмовник «Интерфаксу».

Він додав, що загорання виникло на складі іграшок на четвертому поверсі, після чого загорівся дах торогово центру.

Також згодом Громадське з посиланням на «РИА Новости» повідомило, що під час пожежі у московському торговому центрі «Персей для дітей» загинув співробітник ТЦ, постраждали троє рятувальників.

«Одна людина, співробітник ТЦ, загинув. Постраждали три співробітники Федеральної протипожежної служби. Площа пожежі склала близько 80 квадратних метрів», – сказав Денисов.

За даними «Mash», загинув 45-річний Олексій Карпов. Чоловік помер у швидкій, так і не доїхавши до лікарні.

Станом на 14:00 пожежники повністю ліквідували пожежу у торговому центрі.

Нагадаємо, 25 березня сталася масштабна подія в торговому центрі «Зимова вишня» в російському Кемерові, яка забрала життя як мінімум 50 осіб.

Додамо, що Львівський портал вирішив провести ревізію розважальних закладів у нашому місті та нічних клубів, щоби побачити, чи готові вони до надзвичайних ситуацій.

Фото: УНІАН

Відео: Громадське