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В Москві сталася пожежа у торговому центрі: є загиблий

Юлія Шпак

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У східній частині Москви зайнялася пожежа у торговому центрі «Персей для дітей». Про це повідомляють у прес-службі МНС Москви, передає Громадське.

 

Рятувальники евакуювали відвідувачів центру сходами. За попередньою інформацією пожежа розпочалася на 4-му поверсі торгового центру.


За даними «Интерфаксу», з будівлі евакуювали близько 300 людей.

«Одного постраждалого вивели з будівлі. Можливо, на четвертому поверсі залишаються люди», – зазначив співрозмовник «Интерфаксу».

Він додав, що загорання виникло на складі іграшок на четвертому поверсі, після чого загорівся дах торогово центру.

Також згодом Громадське з посиланням на «РИА Новости» повідомило, що під час пожежі у московському торговому центрі «Персей для дітей» загинув співробітник ТЦ, постраждали троє рятувальників.

«Одна людина, співробітник ТЦ, загинув. Постраждали три співробітники Федеральної протипожежної служби. Площа пожежі склала близько 80 квадратних метрів», – сказав Денисов.

За даними «Mash», загинув 45-річний Олексій Карпов. Чоловік помер у швидкій, так і не доїхавши до лікарні.

Станом на 14:00 пожежники повністю ліквідували пожежу у торговому центрі.

Нагадаємо, 25 березня сталася масштабна подія в торговому центрі «Зимова вишня» в російському Кемерові, яка забрала життя як мінімум 50 осіб.

Додамо, що Львівський портал вирішив провести ревізію розважальних закладів у нашому місті та нічних клубів, щоби побачити, чи готові вони  до надзвичайних ситуацій.

Фото: УНІАН

Відео: Громадське

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