Для семи медичних закладів Львівщини відібрали директорів

Сьогодні, 3 квітня, конкурсна комісія обрала кандидатів, яких рекомендує на посади директорів для семи комунальних медзакладів Львівщини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Відтак конкурсна комісія Львівської обласної ради прийняла такі рішення:

на посаду генерального директора КЗ ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» рекомендують призначити Андрія Синюту;

на посаду генерального директора КЗ ЛОР «Львівський обласний клінічний діагностичний центр» рекомендують призначити Романа Пукаляка;

на посаду керівника Львівського обласного центру громадського здоров’я рекомендують призначити Мар’яну Служинську;

на посаду генерального директора Львівського обласного кардіологічного центру рекомендують призначити Степана Павлика;

на посаду генерального директора КЗ ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» рекомендують призначити Ігоря Ковальчука;

на посаду генерального директора КУ ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» рекомендують призначити Любомира Рака;

на посаду генерального директора КЗ ЛОР «Самбірський міжрайонний протитуберкульозний диспансер» рекомендують призначити Мирослава Голубінку.

Остаточне рішення щодо затвердження директорів та гендиректорів комунальних медичних закладів прийматимуть депутати на сесії Львівської обласної ради.

Зазначимо, загалом у Львівській обласній раді мають обрати очільників для 14 медичних комунальних закладів. Наступне засідання конкурсної комісії відбудеться вже завтра, 4 квітня.