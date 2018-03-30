Конкурси на керівників медзакладів Львівщини: із вівторка заслуховуватимуть претендентів

Учора під час засідання конкурсна комісія з проведення конкурсу на заміщення керівників закладів охорони здоров’я облради затвердила графік заслуховування кандидатів на керівні посади, які відбудуться впродовж 3-5 квітня у приміщенні Львівської обласної ради (каб 307). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.
На розгляд комісії, трудових колективів, громадськості обрані претенденти на керівні посади в закладах охорони здоров’я представлять свою візію розвитку установ у середньостроковій і довгостроковій перспективі. Відтак комісія у закритому режимі обговорить кандидатів та обере найдостойнішого.
Нагадаємо також, що сьогодні та в понеділок о 14.00 в сесійній залі заплановано широке громадське обговорення програм кандидатів.
Графік проведення конкурсів на посади керівників закладів охорони здоров’я Львівської обласної ради
Засідання 03.04.2018 (307 каб.)
|Час
|Назва комунального закладу
|Прізвище, ім’я, по-батькові претендента на посаду
|
10.00
|КЗ ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр»
|Синюта Андрій Володимирович
|11.00
|КЗ ЛОР «Львівський обласний клінічний діагностичний центр»
|Пукаляк Роман Михайлович
|12.00
|КЗ ЛОР «Львівський обласний центр громадського здоров’я»
|Служинська Мар’яна Богданівна
|13.00
|КЗ ЛОР «Львівський обласний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр»
|Павлик Степан Степанович
|15.00
|КЗ ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр»
|Ковальчук Ігор Васильович
|16.00
|КУ ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр»
|Рак Любомир Михайлович
|17.00
|КЗ ЛОР «Самбірський міжрайонний протитуберкульозний диспансер»
|Голубінка Мирослав Осипович
Бішко Ярослав Зеновійович
Засідання 04.04.2018 (307 каб.)
|№ з/п
|Назва комунального закладу
|Прізвище, ім’я, по-батькові претендента на посаду
|
10.00
|КЗ ЛОР «Львівський обласний протитуберкульозний диспансер»
|Квасній Роман Антонович
|11.00
|КЗ ЛОР «Львівський обласний клінічний перинатальний центр»
|Біль Ірина Андріївна
Москвяк-Лесняк Дзвенислава Євгенівна
Малачинська Марія Йосипівна
|14.00
|КЗ ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня»
|Федоренко Сергій Мирославович
|15.00
|КЗ ЛОР «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня»
|Губар Олександр Михайлович
Чечотка Богдан Романович
Засідання 05.04.2018 (307 каб.)
|з/п
|Назва комунального закладу
|Прізвище, ім’я, по-батькові претендента на посаду
|9.00
|КЗ ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війни та репресованих імені Юрія Липи»
|Колачинський Микола Іванович
Голдун Андрій Богданович
Сав’юк Андрій Петрович
Касян Сергій Васильович
Прикупенко Максим Васильович
|13.00
|КЗ ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня»
|Ван Доеверен Наталія Романівна
Гичка Михайло Михайлович