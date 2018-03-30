Конкурси на керівників медзакладів Львівщини: із вівторка заслуховуватимуть претендентів

Учора під час засідання конкурсна комісія з проведення конкурсу на заміщення керівників закладів охорони здоров’я облради затвердила графік заслуховування кандидатів на керівні посади, які відбудуться впродовж 3-5 квітня у приміщенні Львівської обласної ради (каб 307). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

На розгляд комісії, трудових колективів, громадськості обрані претенденти на керівні посади в закладах охорони здоров’я представлять свою візію розвитку установ у середньостроковій і довгостроковій перспективі. Відтак комісія у закритому режимі обговорить кандидатів та обере найдостойнішого.

Нагадаємо також, що сьогодні та в понеділок о 14.00 в сесійній залі заплановано широке громадське обговорення програм кандидатів.

Графік проведення конкурсів на посади керівників закладів охорони здоров’я Львівської обласної ради

Засідання 03.04.2018 (307 каб.)

Час Назва комунального закладу Прізвище, ім’я, по-батькові претендента на посаду 10.00 КЗ ЛОР «Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр» Синюта Андрій Володимирович 11.00 КЗ ЛОР «Львівський обласний клінічний діагностичний центр» Пукаляк Роман Михайлович 12.00 КЗ ЛОР «Львівський обласний центр громадського здоров’я» Служинська Мар’яна Богданівна 13.00 КЗ ЛОР «Львівський обласний клінічний лікувально-діагностичний кардіологічний центр» Павлик Степан Степанович 15.00 КЗ ЛОР «Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр» Ковальчук Ігор Васильович 16.00 КУ ЛОР «Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр» Рак Любомир Михайлович 17.00 КЗ ЛОР «Самбірський міжрайонний протитуберкульозний диспансер» Голубінка Мирослав Осипович Бішко Ярослав Зеновійович

Засідання 04.04.2018 (307 каб.)

№ з/п Назва комунального закладу Прізвище, ім’я, по-батькові претендента на посаду 10.00 КЗ ЛОР «Львівський обласний протитуберкульозний диспансер» Квасній Роман Антонович 11.00 КЗ ЛОР «Львівський обласний клінічний перинатальний центр» Біль Ірина Андріївна Москвяк-Лесняк Дзвенислава Євгенівна Малачинська Марія Йосипівна 14.00 КЗ ЛОР «Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня» Федоренко Сергій Мирославович 15.00 КЗ ЛОР «Львівська обласна клінічна психіатрична лікарня» Губар Олександр Михайлович Чечотка Богдан Романович

Засідання 05.04.2018 (307 каб.)