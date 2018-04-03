Західноукраїнському дитячому медцентру обрали керівника

Конкурсна комісія одноголосно проголосувала і рекомендувала на посаду директора Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру Андрія Синюту, який до цього обіймав посаду головного лікаря. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила директорка департаменту охорони здоров’я ЛОДА Ірина Микичак, передає Львівський портал.

«Маємо першого переможця відкритого конкурсу на посаду директора. Вітаємо Андрія Синюту з блискучим виступом і ґрунтовною презентацією. Це не просто перемога в конкурсі – це достойна оцінка успішної роботи на посаді. Це визнання колеги, порядної людини і ефективного керівника», – пише Ірина Микичак.