Вартість проїзду у електротранспорті Львова зросте до 5 гривень. Розрахунок карткою буде дешевшим

Міський голова Львова прокоментував інформацію щодо ймовірного коригування тарифу на проїзд в електротранспорті. Садовий зазначив, що оплата карткою буде дешевшою, ніж оплата одноразової поїздки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«Ми виходимо на 4 грн. Але для цього треба мати карточку – це нормальна практика. Якщо одноразова поїздка – то оплата буде 5 грн. Це те, що Антимонопольний комітет зараз погоджує. Мені це боляче, звичайно. Але всі пенсіонери, люди, які мають пільги, сьогодні безкоштовно їздять в електротранспорті. Більше 70% пасажирів у трамваях та тролейбусах – жодної гривні за проїзд не платять. Тому мова йде про функціонування нашого підприємства, бо ціна 3 грн давно вже себе вичерпала», – сказав Андрій Садовий.

Зазначимо, що цього року мерія закупити 50 нових тролейбусів та 30 трамваїв, які вже працювали в Німеччині.

Нагадаємо, громадська рада при управлінні транспорту Львівської міської ради підтримала пропозицію ЛКП «Львівелектротранс» про підняття вартості проїзду у трамваях і тролейбусах міста до 5 гривень.