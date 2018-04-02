Евакуаційне закулісся Львова. Частина 2
Наскільки готові нічні клуби Львова до надзвичайних ситуацій?
Трагедія у Росії за тиждень підняла на вуха майже всю Україну. Більшість громадян почали бити на сполох через можливе недотримання пожежної безпеки у торгових центрах та громадських закладах країни, а ЗМІ у свою чергу почали активно проводити журналістські перевірки. Після чого український уряд доручив провести масштабну перевірку на дотримання норм пожежної безпеки у місцях великого скупчення людей.
Відтак, Львівський портал самостійно провів ревізію розважальних закладів, щоби побачити, чи готові вони до надзвичайних ситуацій. І частина проінспектованих львівських закладів показали досить хорошу підготовку до надзвичайних ситуацій. Однак у соціальних мережах не вщухало обговорення пожежної безпеки й у інших закладах відпочинку: нічних клубах, закладах громадського харчування, школах, садочках тощо.
Відтак, Львівський портал самостійно провів ревізію розважальних закладів, щоби побачити, чи готові вони до надзвичайних ситуацій. І частина проінспектованих львівських закладів показали досить хорошу підготовку до надзвичайних ситуацій. Однак у соціальних мережах не вщухало обговорення пожежної безпеки й у інших закладах відпочинку: нічних клубах, закладах громадського харчування, школах, садочках тощо.
Саме тому Львівський портал продовжив серію спонтанних журналістських перевірок популярних місць Львова, де спостерігається велике скупчення людей. Цього разу ми вирішили проінспектувати місця, де вирує нічне життя міста – тобто найпопулярніші нічні клуби Львова: MI 100, De Luxe, Picasso, Metro, Rafinad, Malevich. Адже працівникам таких закладів потрібно бути особливо підготовленими, оскільки більшість розважальних заходів відбуваються уночі, а відвідувачі дуже часто є м'яко кажучи не цілком тверезими. Цього разу ми працювали за тим самим принципом: без попередження і підготовки просили показати і розказати про безпекові системи у випадку виникнення екстреної надзвичайної ситуації.
Варто розпочати з усім добре відомого нічного клубу Львова – Мі100, який знаходиться на вулиці Науковій, 7. Особливу «популярність» цей заклад здобув після масштабної пожежі, яка трапилася у ніч на 27 листопада 2016 року. Внаслідок надзвичайної ситуації загинула одна людина та ще 25 потрапили до лікарні. Тож, кореспондент Львівського порталу відправився туди, аби дізнатися, що змінилося після масштабної пожежі та наскільки сьогодні там готові до надзвичайної ситуації?
У нічному клубі є два поверхи, де працює три зали. Як розповів нам директор Валерій Адаманчук, після масштабної пожежі по всьому закладі розмістили голосові колонки, які сповіщають про небезпеку. Тепер у разі небезпечної ситуації із цих колонок лунатиме: «В закладі пожежа, терміново покиньте приміщення!». Після цього спрацьовує вся протипожежна система.
У нічному клубі є два поверхи, де працює три зали. Як розповів нам директор Валерій Адаманчук, після масштабної пожежі по всьому закладі розмістили голосові колонки, які сповіщають про небезпеку. Тепер у разі небезпечної ситуації із цих колонок лунатиме: «В закладі пожежа, терміново покиньте приміщення!». Після цього спрацьовує вся протипожежна система.
Загалом у нічному клубі є п'ять аварійних виходів і всі вони розташовані на верхньому поверсі. Два евакуаційних виходи, які ведуть на вулицю, розташовані у стрип-залі: один у кухні, інший позаду барної стійки, однак він є закритий, а поруч з дверима стояли декілька вщент забитих пакетів. Також варто зазначити, що ключі від цих дверей має чергова у клубі людина. Тобто, у випадку, якщо станеться небезпечна подія, цій людині потрібно швидко зреагувати.
Якщо ж люди у період надзвичайної ситуації перебувають у караоке-залі, то там аварійний вихід є також позаду барної стійки, ним також можна вийти на вулицю. Однак він також є закритим, а дістатися до нього вкрай важко, оскільки барна стійка є дуже вузькою. Із нижнього залу, де розташований паб, як таких аварійних виходів немає, однак з двох сторін широкі сходи, які ведуть до головного виходу. Приміщення, де сталася масштабна пожежа, наразі закрите, оскільки потребує чималих фінансів для відновлення, проте у ньому розташовані ще два виходи, які зможуть використати у випадку небезпеки, але і цей зал також закритий.
Якщо ж люди у період надзвичайної ситуації перебувають у караоке-залі, то там аварійний вихід є також позаду барної стійки, ним також можна вийти на вулицю. Однак він також є закритим, а дістатися до нього вкрай важко, оскільки барна стійка є дуже вузькою. Із нижнього залу, де розташований паб, як таких аварійних виходів немає, однак з двох сторін широкі сходи, які ведуть до головного виходу. Приміщення, де сталася масштабна пожежа, наразі закрите, оскільки потребує чималих фінансів для відновлення, проте у ньому розташовані ще два виходи, які зможуть використати у випадку небезпеки, але і цей зал також закритий.
По певному периметру розташовані вогнегасники, на стелях – вентиляція, яка забезпечує витяжку диму, системи оповіщення пожежі та світлові покажчики, які ведуть до аварійних виходів. Варто зазначити, що у приміщенні не було помічено плану евакуації та пожежної шафи.
Водночас сьогодні у прес-службі ДСНС у Львівській області повідомили, не зважаючи на той факт, що рік назад пожежа у нічному клубі розпочалася із займання підвісної горючої стелі, у розважальному центрі її досі використовують. На певних ділянках внаслідок нагрівання від світильників така стеля вже зазнала деформації. Але керівництво цей факт жодним чином на насторожує. А персонал закладу, у свою чергу, не знає, як користуватися внутрішнім протипожежним водопроводом, та не вміє його застосовувати.
Наступним пунктом призначення, де вирішив проінспектувати пожежну безпеку кореспондент Львівського порталу, був клуб De Luxе, що на Володимира Великого, 2. Директор закладу Олег Яблонський розповів, що заклад має два поверхи – верхній та нижній, а приміщення має п'ять аварійних виходів.
У цьому закладі у разі небезпеки можна врятуватися так: якщо люди перебувають на верхньому поверсі, то під час надзвичайної ситуації можна вийти через головний вхід, який розташований на терасі закладу. Ще один аварійний вихід, яким можна вийти на вулицю у разі небезпеки, розташований також на терасі, але біля барної стійки. Окрім цього, відвідувачі закладу із залу на першому поверсі, можуть вийти через кухню, яка веде на терасу і, відповідно, на вулицю.
На нижньому поверсі розташований танцмайданчик, де безпосередньо вночі розважаються відвідувачі. З цього залу є один аварійний вихід – через службове приміщення, який веде у двір видавництва «Вільна Україна». Також відвідувачі можуть сходами піднятися на перший поверх та вийти через ті аварійні виходи, які розташовані там.
Як розповів Олег Яблонський, перше, що робиться, коли у клубі є тривога – спрацьовує сигналізація: спрацьовують датчики диму та датчики тепла. Далі вмикається максимально світло, діджей вимикає музику, а ведучий в мікрофон заспокоює відвідувачів, щоб не було паніки, і охорона разом із персоналом допомагає відвідувачам вибратися із залів на вулицю. Також частина персоналу починає самостійно гасити вогонь, оскільки вогнегасники розташовані по території всього закладу: біля барної стійки, в гримерках, біля діджеїв, на терасі, на кухні тощо.
«Заклад обладнаний світловими датчиками, які мають написи: «Вихід» та вказівки на аварійний вихід. Всі вогнегасники у закладі перезаправляються кожні півроку, тобто у будь-яку мить вони обов'язково спрацюють. Персонал знає, як з ними поводитися, бо ми постійно проводимо навчання. Також ми маємо на стелях пожежну сигналізацію та пожежні датчики, на першому та нижньому поверсі є плани евакуації у разі пожежі чи небезпечної ситуації», - додав директор клубу.
«Заклад обладнаний світловими датчиками, які мають написи: «Вихід» та вказівки на аварійний вихід. Всі вогнегасники у закладі перезаправляються кожні півроку, тобто у будь-яку мить вони обов'язково спрацюють. Персонал знає, як з ними поводитися, бо ми постійно проводимо навчання. Також ми маємо на стелях пожежну сигналізацію та пожежні датчики, на першому та нижньому поверсі є плани евакуації у разі пожежі чи небезпечної ситуації», - додав директор клубу.
Директор клубу
De Lux
De Lux
Олег Яблонський
Ще одну неочікувану інспекцію кореспондент Львівського порталу провів у клубі Picasso, що на вулиці Зеленій, 88. Заклад складається з двох поверхів, один із них розташований у підвальному приміщеннях, які перероблені під місця для відпочинку. Загалом заклад має п'ять виходів, без врахування головного входу, які можна використати у разі небезпечної ситуації. По всьому периметру розташовані пожежні датчики, вогнегасники та світлові показчики, які у випадку відключення світла загоряються, і у разі надзвичайної ситуації вказують на аварійний вихід.
Коли у клубі стається пожежа, то про цю ситуацію відвідувачів повідомляють охоронці закладу, які також виконують і координаційну функцію. На верхньому поверсі є головний зал, де вночі розважаються відвідувачі. У разі небезпечної ситуації люди можуть вийти з залу, де є танцмайданчик: через аварійні двері, які ведуть у дворик закладу, також аварійний вихід є на кухні, звідки можна вийти на сходи і відповідно в подальшому спуститися на вулицю. Окрім цього, вихід є за сценою, де знаходиться гримерка для артистів, і через неї можна вийти також на сходи, які ведуть на вулицю. Також у разі пожежі з головного залу можна вийти через аварійні двері.
Щодо нижнього поверху, то там розташовані три відпочивальні зали: паб, банкетний зал та кальянний зал. Якщо під час небезпечної ситуації люди відпочивають у банкетному чи кальянному залі, то там є одні аварійні двері, які безпосередньо ведуть на вулицю. Ще один зал, який розташований на нижньому поверсі, – паб. Однак там взагалі немає аварійного виходу, проте власник запевнив кореспондента Львівського порталу, що цю ситуацію будуть виправляти. Туалет у закладі також розташований у підвальному приміщенні, однак прямого аварійного виходу з нього теж немає. Але у разі пожежі можна сходами дістатися одразу практично до головного входу.
«Цю ситуацію ми постараємося якось виправити, бо розуміємо, що це безпека наших відвідувачів. Можливо, нам вдасться пробити ще один аварійний вихід. Але ми постійно стежимо за пожежною безпекою закладу. Так, навіть після пожежі в одному з львівських клубів я заборонив будь-які вогняні шоу, щоб не було біди», - розповів власник клубу Роман Кравчишин.
«Цю ситуацію ми постараємося якось виправити, бо розуміємо, що це безпека наших відвідувачів. Можливо, нам вдасться пробити ще один аварійний вихід. Але ми постійно стежимо за пожежною безпекою закладу. Так, навіть після пожежі в одному з львівських клубів я заборонив будь-які вогняні шоу, щоб не було біди», - розповів власник клубу Роман Кравчишин.
Наступний заклад, де ми вирішили провести ревізію, – нічний клуб Metro club, що знаходиться на площі Петрушевича, 3. Кореспонденту Львівського порталу довелося навідатися у заклад вночі, оскільки вдень ми нікого не застали. Та навіть у розпал вечірки керівництво не відмовилось показати евакуаційне закулісся клубу.
Заклад має два поверхи: один – основний, де знаходиться танцмайданчик та літня тераса, а інший – нижній, який розташований у підвальному приміщенні. Там знаходиться гардероб та другий танцмайданчик. Загалом нічний клуб без головного входу має чотири аварійні виходи: три – на верхньому поверсі і один – на нижньому.
Як розповіли кореспонденту Львівського порталу представники закладу, у разі пожежі чи надзвичайної ситуації у нічному клубі виключається музика, включається світло і діджей по мікрофону оголошує: «Сталася небезпечна ситуація, просимо покинути заклад!». У цей час охоронці та персонал повинні допомогти людям знайти аварійні виходи.
Як розповіли кореспонденту Львівського порталу представники закладу, у разі пожежі чи надзвичайної ситуації у нічному клубі виключається музика, включається світло і діджей по мікрофону оголошує: «Сталася небезпечна ситуація, просимо покинути заклад!». У цей час охоронці та персонал повинні допомогти людям знайти аварійні виходи.
Відвідувачі, які перебувають під час пожежі на верхньому поверсі, можуть вийти одразу на вулицю: через терасу або через аварійні двері, які розташовані біля туалету. Також заклад з'єднаний з бізнес-центром, через який теж можна вийти на вулицю. Двері у бізнес-центр розташовані у декількох метрах від головного танцмайданчика та над ними є зелений світловий покажчик: «Вихід!».
У разі, якщо відвідувачі під час пожежі чи небезпечної ситуації опинилися на нижньому поверсі, то вийти з нього буде трішки важче, адже там є всього лиш один аварійний вихід, який розташований у гардеробі. У випадку, якщо сталася пожежа чи небезпечна ситуація, то в гардеробі на стелі є люк зі сходами, який веде до туалету, і відповідно через виходи на основному поверсі люди можуть вийти на вулицю. Однак, на прохання кореспондента Львівського порталу показати ці сходи, представники закладу зазначили, що точно не знають, де знаходиться цей люк. Також варто зазначити, що нижній поверх зроблений у лабіринтному стилі, а тому людині може бути важко знайти гардероб, в якому є аварійний вихід.
У разі, якщо відвідувачі під час пожежі чи небезпечної ситуації опинилися на нижньому поверсі, то вийти з нього буде трішки важче, адже там є всього лиш один аварійний вихід, який розташований у гардеробі. У випадку, якщо сталася пожежа чи небезпечна ситуація, то в гардеробі на стелі є люк зі сходами, який веде до туалету, і відповідно через виходи на основному поверсі люди можуть вийти на вулицю. Однак, на прохання кореспондента Львівського порталу показати ці сходи, представники закладу зазначили, що точно не знають, де знаходиться цей люк. Також варто зазначити, що нижній поверх зроблений у лабіринтному стилі, а тому людині може бути важко знайти гардероб, в якому є аварійний вихід.
Заклад має спеціальне місце збору під час пожежі, яке розташоване на вулиці біля тераси, а одразу біля нього розташовані велетенські ворота, які у випадку надзвичайної ситуації відчиняються.
У разі небезпеки на верхньому поверсі розташовані світлові датчики, які показують напрямок аварійного виходу. Проте на нижньому поверсі такі датчики лише паперові, тобто у випадку, якщо під час пожежної небезпеки буде погане світло, то людям буде важко зорієнтуватися.
У разі небезпеки на верхньому поверсі розташовані світлові датчики, які показують напрямок аварійного виходу. Проте на нижньому поверсі такі датчики лише паперові, тобто у випадку, якщо під час пожежної небезпеки буде погане світло, то людям буде важко зорієнтуватися.
Як запевнили кореспондента Львівського порталу, заклад обладнаний надійною пожежною сигналізацією, яка контролюється пультом, і у потрібну хвилину з його допомогою викликаються надзвичайними. Слід додати, що під кожною барною стійкою, у гардеробі, у туалеті та по певному периметру закладу розташовані вогнегасники. Окрім цього, є датчики пожежі, на стелях також розташовані витяжки, які працюють за вакуумною системою, а на стінах нічного клубу висять схеми евакуації на випадок небезпечної ситуації.
Ще однією точкою, де провів інспекцію кореспондент Львівського порталу, – це багатьом відомий нічний клуб Malevich. Загалом клуб має три аварійні виходи: один – головний, через який заходять відвідувачі, і ще два аварійні, які розташовані біля двох сторін входів на танцмайданчик. Всі ці двері допоможуть відвідувачам вийти одразу на вулицю. Також є службові виходи, які, як запевнив директор закладу В'ячеслав Клочков, використовуватимуть у випадку надзвичайної ситуації. Всі ці виходи дозволятимуть людям у випадку надзвичайної ситуації вийти на вулицю.
Варто зазначити, що ці аварійні двері відчиняються за допомогою магнітної кнопки. Але директор закладу запевнив нас в тому, що щовечора біля входів чергують охоронці, тобто у випадки небезпеки вони відкриють всі двері. Також директор закладу наголосив на тому, що в планах є обладнати аварійні двері так званою «антипанікою».
Варто зазначити, що ці аварійні двері відчиняються за допомогою магнітної кнопки. Але директор закладу запевнив нас в тому, що щовечора біля входів чергують охоронці, тобто у випадки небезпеки вони відкриють всі двері. Також директор закладу наголосив на тому, що в планах є обладнати аварійні двері так званою «антипанікою».
В'ячеслав Клочков розповів, що на стелях клубу є система аварійної сигналізації та датчики диму. А сама стеля обладнана вогнетривким матеріалом, метал і деревина, яка використовувалася, під час ремонту оброблялася спеціальною хімічною речовиною, яка зменшує горіння. Тканина, з якої зроблена завіса для сцени клубу, є негорючою. Директор закладу навіть продемонстрував це кореспонденту Львівського порталу, спробувавши підпалити завісу запальничкою.
У закладі розміщено близько 50 вогнегасників (вуглецеві і порошкові) та чотири пожежні гідранти.
«Всі наші сходи мають потрібну ширину, яка має відповідати нормам. Також проходи у залі, де є танцмайданчик, складають 1м 80 см. Всі транзитні виходу мають ширину, яка є закладена нормами. Ця ширина дозволить людям спокійно вийти», - розповів він.
У разі небезпечної ситуації, як і в більшості попередніх випадках, вмикатиметься світло і на сцені оголошується: «Просимо покинути територію!». Також В'ячеслав Клочков зізнався, що більше, ніж місяць тому, закладу вже доводилося боротися із вогнем.
«У разі пожежі ми самостійно почнемо гасити вогонь. І у нас навіть вже був випадок пожежі. Десь майже два місяці тому у нас виступала група Morandi. Під час їхнього концерту загорілася акустична колонка. І треба віддати належне зірці, який не розгубився і показав нашому персоналу, що загорілося. Після цього пішов іншу частину сцени співати», - зазначив він.
«Всі наші сходи мають потрібну ширину, яка має відповідати нормам. Також проходи у залі, де є танцмайданчик, складають 1м 80 см. Всі транзитні виходу мають ширину, яка є закладена нормами. Ця ширина дозволить людям спокійно вийти», - розповів він.
У разі небезпечної ситуації, як і в більшості попередніх випадках, вмикатиметься світло і на сцені оголошується: «Просимо покинути територію!». Також В'ячеслав Клочков зізнався, що більше, ніж місяць тому, закладу вже доводилося боротися із вогнем.
«У разі пожежі ми самостійно почнемо гасити вогонь. І у нас навіть вже був випадок пожежі. Десь майже два місяці тому у нас виступала група Morandi. Під час їхнього концерту загорілася акустична колонка. І треба віддати належне зірці, який не розгубився і показав нашому персоналу, що загорілося. Після цього пішов іншу частину сцени співати», - зазначив він.
Балкон клубу Malevich
Варто зазначити, що покажчики «Вихід» розташовані лише біля аварійних виходів, однак у залі, де є танцмайданчик, вони відсутні. Також є світлодіодні лампи, але вони не вказують на вихід.
Також заклад має балкон, однак у випадку надзвичайної ситуації, звідти немає аварійного виходу. Є лише вікно, яке можна використати, як аварійне, у випадку, якщо є драбина. Однак заклад такої драбини не має, але директор закладу пообіцяв кореспонденту Львівського порталу подумати над цим питанням.
Також заклад має балкон, однак у випадку надзвичайної ситуації, звідти немає аварійного виходу. Є лише вікно, яке можна використати, як аварійне, у випадку, якщо є драбина. Однак заклад такої драбини не має, але директор закладу пообіцяв кореспонденту Львівського порталу подумати над цим питанням.
Останній заклад, де провів ревізію кореспондент Львівського порталу, – нічний клуб Rafinad, що вулиці Руданського, 1. Цей клуб розташований у підвальному приміщенні, а тому працівники закладу мають бути неабияким чином готові до надзвичайної ситуації. Керуюча закладом Наталія Ковалик розповіла, що у закладі є три аварійних виходи: через головні двері, через службове приміщення, за допомогою якого можна вийти у під'їзд будинку, де знаходиться клуб, а також можна вийти через аварійний вихід, який веде у задній двір будинку.
У випадку небезпечної ситуації адміністратори клубу попереджають ведучого про пожежу чи іншу ситуацію, який у свою чергу повинен заспокоїти відвідувачів. Далі людей виводитимуть на вулицю через аварійні виходи. Отож, якщо люди під час небезпечної ситуації люди опинилися на танцмайданчику чи у залі біля танцмайданчика, то їх виводитимуть через аварійні двері, які розташовані неподалік сцени. Із залів, які розташовані біля центрального входу, персонал виводитиме людей до головних дверей. А з невеличких кімнаток, які є в закладі, рятуватимуть відвідувачів через службовий вихід, який має вхід в під'їзд. Також люди можуть вийти через кухню, яка веде до аварійного виходу у двір.
«У залах є аварійні та світлодіодні лампочки, які засвічуються у випадку, коли зникає електропостачання. Окрім цього, ми маємо датчики диму та протипожежну систему. Також на барах, у діджея, в гардеробі, на кухні є вогнегасники, які кожні півроку перезаправляються. Усі працівники клубу знають, що робити у випадку пожежі, бо систематично ми робимо тренінги з працівниками», - розповіла вона.
Однак варто зазначити, що ревізуючи даний заклад, було помітно, що на стінах не було плану евакуації, який обов'язково має бути у всіх закладах. А також дуже мало світлових покажчиків, які б допомогли людям знайти аварійний вихід. Адже у випадку надзвичайної ситуації, персонал не завжди може опинитися поруч. Також слід зазначити, що проходи у закладі є вузькі, що зможе викликати незручності у випадку небезпечної ситуації.
Однак варто зазначити, що ревізуючи даний заклад, було помітно, що на стінах не було плану евакуації, який обов'язково має бути у всіх закладах. А також дуже мало світлових покажчиків, які б допомогли людям знайти аварійний вихід. Адже у випадку надзвичайної ситуації, персонал не завжди може опинитися поруч. Також слід зазначити, що проходи у закладі є вузькі, що зможе викликати незручності у випадку небезпечної ситуації.
Як бачимо, майже всі нічні клуби Львова, які ми інспектували, охоче відкрили евакуаційне закулісся своїх закладів. Але всі мають певні недоліки, які варто вирішити якнайшвидше, адже пожежа чи надзвичайна ситуація «приходить» без попередження. Ще однією проблемою, яку варто вирішити всім нічним клубам Львова, – це підвальні приміщення, адже, як бачимо, не всі вони обладнані аварійними виходами або ж їх є просто недостатньо…
Текст, верстка: Вероніка Рой
Фото та відео: Львівський портал, ДСНС, Friendsofpdrm