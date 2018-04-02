Евакуаційне закулісся Львова. Частина 2

Відвідувачі, які перебувають під час пожежі на верхньому поверсі, можуть вийти одразу на вулицю: через терасу або через аварійні двері, які розташовані біля туалету. Також заклад з'єднаний з бізнес-центром, через який теж можна вийти на вулицю. Двері у бізнес-центр розташовані у декількох метрах від головного танцмайданчика та над ними є зелений світловий покажчик: «Вихід!».



У разі, якщо відвідувачі під час пожежі чи небезпечної ситуації опинилися на нижньому поверсі, то вийти з нього буде трішки важче, адже там є всього лиш один аварійний вихід, який розташований у гардеробі. У випадку, якщо сталася пожежа чи небезпечна ситуація, то в гардеробі на стелі є люк зі сходами, який веде до туалету, і відповідно через виходи на основному поверсі люди можуть вийти на вулицю. Однак, на прохання кореспондента Львівського порталу показати ці сходи, представники закладу зазначили, що точно не знають, де знаходиться цей люк. Також варто зазначити, що нижній поверх зроблений у лабіринтному стилі, а тому людині може бути важко знайти гардероб, в якому є аварійний вихід.

