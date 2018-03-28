Гройсман доручив провести масштабну перевірку пожежної безпеки у всіх ТЦ

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман доручив ДСНС, Мінрегіону провести масштабну перевірку громадських закладів, шкіл, торгових центрів на предмет дотримання норм пожежної безпеки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Кабміну.

«У російському місті Кемерово сталася страшна трагедія, загинули діти. Хотів би висловити співчуття родичам загиблих», – сказав Володимир Гройсман.

Він підкреслив, що подібні події треба попереджувати, а для цього потрібна система контролю. «Уряд ухвалив рішення дозволити ДСНС перевіряти місця скупчення людей на предмет безпеки, але очевидно, що роботу потрібно розширити. Даємо доручення ДСНС, Мінрегіону, іншим органам та місцевій владі розпочати масштабну перевірку торгових центрів, кінотеатрів, шкіл, садочків, клубів, – всіх міст, де перебувають люди, – сказав Прем’єр-міністр. – Власники таких закладів зазвичай в гонитві за збагаченням використовують кожен сантиметр площі, аби заробити зайву гривню чи долар. Але я всіх попереджаю: зробіть самоперевірки закладів і зробіть все, аби підвищити рівень безпеки».

Глава Уряду запропонував скласти список об’єктів для перевірок і вже за місяць озвучити результати попередніх перевірок. «І мені не потрібні штрафи! Мені потрібна безпека людей», – сказав Глава Уряду.

Як повідомлялося, в торговому центрі «Зимова вишня» в Кемерово 25 березня сталася пожежа. Займання виникло на останньому поверсі, де розташовані кінозали і в неділю було багато дітей. За останніми даними, загинули 64 людини, серед них – 41 дитина.

Додамо, що Львівський портал вирішив провести ревізію розважальних закладів у нашому місті, щоби побачити, чи готові вони до надзвичайних ситуацій. Всі подробиці читайте у матеріалі «Евакуаційне закулісся Львова».

Зауважимо, що ТЦ Forum Lviv не пускає представників ДСНС у Львівській області на планову перевірку пожежної безпеки.