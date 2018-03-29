Як діяти людям, які перебувають у розважальних центрах, у разі небезпеки

За останні роки на Львівщині на об’єктах, де є велике скупчення людей, масштабних пожеж не ставалося. Проте у світлі останніх подій речник ДСНС у Львівській області Віталій Туровцев розповів Львівському порталу, що робити людям, які перебувають у розважальних центрах,у випадку надзвичайної ситуації.

У разі небезпечної ситуації людям потрібно:

зберігати спокій та не піддаватися паніці;

якщо приміщення наповнюється димом, то потрібно прикрити органи дихання;

пересуватися якомога нижче до землі;

рухатися у сторону евакуаційного виходу;

У свою чергу психолог Галина Карпук розповіла Львівському порталу, що людей у надзвичайних ситуаціях охоплює масова паніка, внаслідок чого вони починають травмувати один одного.

«Під час паніки людина себе не може контролювати, і цей стан є надзвичайно небезпечним. Тому людині важливо у надзвичайні ситуації зосередитися і не піддаватися панічним станам. Тому що коли є паніка, то відключається мозок, і люди не можуть адекватно оцінювати ситуацію», – пояснила вона.

Також Віталій Туровцев додав, що сьогодні є дуже важливим, щоб торгові центри, кінотеатри та інші розважальні заклади були добре обладнанні протипожежними прикладами

«Для евакуації людей у розважальних закладах повинна бути система оповіщення. У разі надзвичайної ситуації вона повинна спрацювати: або автоматично, або її має ввімкнути хтось з персоналу. І тоді вже люди, керуючись голосовими підказками або світловими покажчиками, знаходять евакуаційні виходи. Ці евакуаційні шляхи повинні бути відчиненими, і якщо є велике скупчення людей, то повинен обов’язково бути персонал, який має керувати людьми, щоб вони швидко могли знайти шляхи відходу», – розповів він

Також речник ДСНС у Львівській області зазначив, що перевірки пожежної безпеки у розважальних центрах проводять два рази на рік.

Нагадаємо, Львівський портал вирішив провести ревізію розважальних закладів у нашому місті, щоби побачити, чи готові вони до надзвичайних ситуацій. Всі подробиці читайте у матеріалі «Евакуаційне закулісся Львова».

Зауважимо, що ТЦ Forum Lviv не пускає представників ДСНС у Львівській області на планову перевірку пожежної безпеки.