Ryanair може створити у Львові дата-центр, в якому працюватиме 250 українських ITшників

Місто скерувало листи у Ryanair, аби запросити компанію створити дата-центр саме у Львові. Як зазначив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, Львівська міська рада сприятиме і допомагатиме розмістити й створити цей дата-центр Ryanair, а також влаштувати 250 ІТ-фахівців. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Ryanair планує працевлаштувати 250 українських IT-фахівців і створити новий дата-центр в Україні. У дата-центрі відбуватиметься зберігання та обробка даних. Місто готове надати всю допомогу з розміщення дата-центру і 250 ІТ-фахівців саме у Львові.

Уже сьогодні офіційний лист від міського голови Львова Андрія Садового буде у керівництва Ryanair, отож зробімо дата-центрі у Львові разом», – зазначив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко.

Нагадаємо, 23 березня Міжнародний аеропорт «Львів» ім. Данила Галицького підписав угоду з однією з найбільших авіакомпаній світу Ryanair. Зі Львова буде відкрито 5 напрямків в Європу: у Краків, Варшаву, Дюсельдорф, Меммінгем та Лондон.