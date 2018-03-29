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Де сьогодні у Львові немає води?

Олександр Косик

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ЛМКП «Львівводоканал» повідомив, що ремонтні бригади підприємства проводять роботи з ліквідації витоків. Відтак, на частині вулиці Львова буде призупинено водопостачання. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

 

У зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на вулиці Стефаника, 7, сьогодні, 29 березня, з 10.30 год до 16.00 год призупинено водопостачання на вулицях Стефаника, Глібова, Коперника, Драгоманова, Коцюбинського, Чайківського та Томашівського.

У зв’язку з ремонтними роботами з ліквідації витоку води на Чубинського, 25, з 10.45 год до 14.30 год призупинено водопостачання на Купчинського, Холмська, Дивізійна, Петрицького та прилеглі до них вулиці.

Також у зв’язку з ремонтними роботами на вулиці Тракт Глинянський, 161а, з 10.30 год до 18. 00 год призупинено водопостачання на вул. Тракт Глинянський, 147, 147а, 153, 153а, 161, 161а, 161б, 161в, 161г, 163.

ЛМКП «Львівводоканал» просить вибачити за тимчасові незручності, пов’язані з виконанням аварійно-відновлювальних робіт.

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