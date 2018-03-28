У Антикорупційного агенства – новий керівник

Новим головою Національного агентства з питань запобігання корупції обрано Олександра Мангула, заступником голови – Станіслава Патюка. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі НАЗК.

Наталія Корчак, яка обіймала посаду Голови Національного агентства протягом двох років, подякувала за спільну роботу членам Національного агентства та його апарату.

“Сподіваюся, що новий Голова Національного агентства продовжить інституційне становлення агентства як незалежного антикорупційного органу, а також розпочату роботу в рамках Стратегії розвитку Національного агентства до 2020 року”, – зазначила Наталія Корчак.

Мангул Олександр Анатолійович був призначений членом Національного агентства з питань запобігання корупції розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 31-р. До цього впродовж майже трьох років обіймав посаду Голови Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області.

Новообраний заступник Голови Національного агентства – Патюк Станіслав Станіславович – був призначений членом Національного агентства розпорядженням Уряду від 17 січня 2018 року №30-р.

Наталія Корчак продовжує обіймати посаду члена Національного агентства і координує роботу Департаменту з питань запобігання політичній корупції.

Нагадаємо, що відповідно до Закону України “Про запобігання корупції” Голова Національного агентства обирається агентством строком на два роки з числа його членів. Одна й та сама особа не може обіймати цю посаду два строки підряд. Також Національне агентство обирає з числа його членів заступника Голови Національного агентства.

Фото: УНІАН