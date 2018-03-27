На Львівщині відзначили кращих працівників театру

Сьогодні, 27 березня, з нагоди Міжнародного дня театру у Львівському національному академічному театрі опери та балету імені Соломії Крушельницької відзначили кращих театралів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Працівників театрів Львівщини нагородили відзнаками за високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток сучасного театрального мистецтва.

Почесні грамоти та подяки від голови Львівської ОДА отримали Юрій Федчук, Надія Крат, Олег Коваль, Василь Сидорко, Євген Петров, Галина Стричак, Ігор Лев, Наталія Пелех, Алла Шкондіна, Володимир Мельніков, Тамара Горгішелі, Назарій Павлик, Мар’яна Бовцайло, Жанна Мурая, Володимир Чухонкін, Людмила Осташ, Петро Радейко, Богдан Стасишин.

«Ми належимо до тої обраності, яка несе величезну силу енергії в культуру, власне через яку відбувається народ, нація, країна. Нашим інструментом є підсвідомість, фантазія, душа, власне тіло. І з того інструментарію виникають ті образи, які часто залишаються в історії назавжди», – зазначив генеральний директор та художній керівник Львівської Національної опери, народний артист України Василь Вовкун.

Нагадаємо, за кількістю театрів Львівська область займає третє місце в Україні.