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Львівщина – третя в Україні за кількістю театрів

Олена Карп'юк

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На Львівщині діє дев’ять професійних театрів на 3582 глядацьких місць, серед яких театр опери та балету, чотири драматичних, два лялькових, музично-драматичний та дитячий театр. За кількістю театрів область посідає третє місце в Україні. Про це Львівському порталу повідомили в Головному управлінні статистики у Львівській області.

 

Загалом у театрах Львівщини працює 1445 осіб, з них 744 – артисти.

Протягом 2017 року актори театрів Львівщини показали 2540 вистав, із них – 36 прем’єр. Театральні постановки минулоріч відвідали 476 800 глядачів, що на 32700 більше, порівняно з 2016 роком.

Нагадаємо, сьогодні, 27 березня, світ відзначає Міжнародний день театру. Як театри Львівщини відзначать професійне свято, читайте тут.

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