На Львівщині дівчина потрапила під колеса автомобіля

У селі на Львівщині молода жінка-пішохід потрапила під колеса авто. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 26 березня близько 22.00 у селі Верхній Лужок Старосамбірського району.
Водій автомобіля «Деу Нексія», 33-річний мешканець Пустомитівського району, скоїв наїзд на 21-річну місцеву мешканку. Внаслідок наїзду дівчину з діагнозом «перелом передпліч» госпіталізували.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.
Олександр Косик