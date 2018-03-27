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На Львівщині дівчина потрапила під колеса автомобіля

Олександр Косик

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У селі на Львівщині молода жінка-пішохід потрапила під колеса авто. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 26 березня близько 22.00 у селі Верхній Лужок Старосамбірського району.

Водій автомобіля «Деу Нексія», 33-річний мешканець Пустомитівського району, скоїв наїзд на 21-річну місцеву мешканку. Внаслідок наїзду дівчину з діагнозом «перелом передпліч» госпіталізували.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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