Суд дозволив взяти Савченко під варту без внесення застави

Сьогодні, 23 березня, Шевченківський районний суд міста Києва обрав для народного депутата України Надії Савченко запобіжний захід – тримання під вартою до 20 травня без внесення застави, передає кореспондент Львівського порталу.

Сама підозрювана, яка цю ніч провела в ізоляторі СБУ, у залі суду критикує вищу державну владу та пенітенціарну систему України, а також наголошує, що справа проти неї – політично вмотивована.

Перед оголошенням рішення про обрання запобіжного заходу, суд дозволив Надії Савченко перебувати у залі суду поза межами скляної кімнати – поруч зі своїми захисниками.

Також в ході судового засідання нардеп оголосила голодування.

Як повідомляв Львівський портал, учора, 22 березня, Генеральний Прокурор України Юрій Луценко підписав та оголосив підозру народному депутату Надії Савченко у присутності її адвоката.

Окрім цього, Генпрокуратура оприлюднила «матеріали досудового розслідування за фактами вчинення Надією Савченко низки тяжких та особливо тяжких злочинів проти основ національної безпеки України та проти громадської безпеки».

Нагадаємо, що під час учорашнього, 22 березня, засідання Верховна Рада України дала добро на скасування недоторканості, затримання та арешт Надії Савченко.

Як повідомляв Львівський портал раніше, 15 березня 2018 року Генеральний Прокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання на нардепа Надію Савченко. Савченко підозрюють у підготовці терактів у сесійній залі Верховної Ради. За словами Юрія Луценка, слідство має докази того, що вона планувала знищити бойовими гранатами дві ложі, а за допомогою автоматів добивати тих, хто виживе.

Нагадаємо також, 2 березня 2015 року, Президент України Петро Порошенко присвоїв народному депутату України, члену делегації у Парламентській Асамблеї Ради Європи Надії Савченко звання «Герой України. «Надія є символом незламності українського духу та героїзму, символом того, як треба захищати і любити Україну. Символом нашої перемоги», – заявив тоді Президент.

Також Надія Савченко очолила список партії «Батьківщина» на парламентських виборах 2014 року, ставши народним депутатом. 20 грудня 2016 року Савченко виключили з фракції «за діяльність несумісну з програмними засадами і принципами діяльності партії та фракції у Верховній Раді України».

Фото: скрін прямої трансляції 112 каналу