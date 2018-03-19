Мешканців Львівщини закликають підгодовувати перелітних птахів, які опинилися на грані виживання

На Львівщині жителів просять не бути байдужими до долі перелітних птахів та долучатися до їхньої підгодівлі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Як зазначається, нині кожен мисливець, кожен еколог, студент, природолюб, кожен учень шкільного лісництва має стати прикладом для інших громадян та довести своїми діями небайдужість до птахів, які опинилися на грані виживання, залучити до цієї справи рідних, друзів та знайомих.

При низьких температурах, сніговому покриві та замерзлих водоймах птахи не в стані самостійно добути собі природні корми, які стають для них практично недоступними. А ще гірше, що на снігу їм не сховатися, сніг обмежує їхні маскувальні можливості, і їм важко уникати нападів хижаків. Ще в гіршому становищі опиняться перелітні птахи, особливо ті, які уже прилетіли. В першу чергу це лелеки та водоплавні зокрема дикі качки та гуси.

Птахи найбільше потребують кормів, тепла і захисту. Щоб вижити, вони змушені скупчуватись поблизу населених пунктів, збиватися у зграї в пошуках корму і захисту. В такій ситуації вони стають легкою здобиччю, як для хижаків, так і для браконьєрів.

Люблять птахи різноманітні сухофрукти та гриби. Сухі комахи взимку – це свято для багатьох пернатих. Підійдуть також: зварене круто і натерте на тертці яйце, шматочки сирої яловичини, сир, порізане на скибочки яблуко, ягоди з компоту тощо. На час гніздового періоду непогано помістити в годівниці кальцієву підгодівлю, яку зазвичай дають домашнім птахам: шкаралупа курячих яєць або шматки штукатурки. Не можна підгодовувати пернатих смаженою, гострою, жирною, кислою або зіпсованою їжею.