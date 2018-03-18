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На Львівщині штормове попередження третього рівня

Омелян Шевчук

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На Львівщині оголошено штормове попередження. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

За повідомленням Львівського регіонального центру з гідрометеорології України на території області, 18 березня пориви північно-східного вітру 17-22м/с, місцями 25 м/с, хуртовини. Вночі та в першій половині дня по півдню території дуже сильний сніг.

Такі складні погодні умови можуть призвести до порушення та припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць (рівень загрози 3 – червоний).

Також це може ускладнити роботу енергетичної, будівельної галузей та комунального господарства.

У зв’язку iз снiгопадами та хуртовинами 18–19 березня в горах Львiвської областi очiкується значна снiголавинна небезпека (3 рiвень).

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