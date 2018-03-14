Місцеві ради Львівщини отримуватимуть щороку за оренду земель більше 1,3 млн грн

На Львівщині відбулися перші цього року земельні торги в формі аукціону з продажу права оренди земель сільськогосподарського призначення державної власності (за межами населеного пункту). Про це йдеться на Урядовому порталі, передає Львівський портал.

За результатами земельних аукціонів, які були організовані Головним управлінням Держгеокадастру у Львівській області та відбулися у лютому-березні 2018 року, було продано права оренди 21 земельної ділянки державної власності (за межами населених пунктів) загальною площею 622 га терміном на 7-10 років для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.

Розмір річної плати за користування земельними ділянками, визначений за результатами торгів, становить 1,378 млн грн, який орендарі сплачуватимуть щорічно до бюджетів місцевих рад Стрийського, Сокальського, Самбірського, Миколаївського, Дрогобицького та Бродівського районів Львівщини. Ціна продажу права оренди цих ділянок перевищила стартову ціну (378 тис. грн) на 1 млн грн (або в 3,6 разу). Середня орендна плата становитиме 2 215 грн за 1 га на рік.

Найдорожче продано право оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення площею 22 га, розташованої на території Карівської ради Сокальського району Львівської області. За результатами земельних торгів ціна продажу права оренди цієї земельної ділянки склала 207 тис. грн (стартова ціна – 25 тис. гривень). Завдяки проведенню аукціону орендна плата зросла в 8,3 разу: від 25% до 66% від нормативної грошової оцінки ділянки. Розмір річної плати за користування земельним наділом становитиме 9 277 грн/1 гектар.

Довідково

Земельні торги проводять відповідно до глави 21 Земельного кодексу України «Продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах».

Із детальною інформацією про земельні ділянки, права оренди на які виставлені на продаж, можна ознайомитися в розділі «Земельні аукціони» на офіційному веб-сайті Держгеокадастру.