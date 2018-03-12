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У квітні на водоймах Львівщини стартує нерестова заборона на вилов риби

Дарина Смеречанська

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Із 1 квітня стартує нерестова заборона у водоймах Львівської області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Держрибагенства України.

 

Порушення правил рибальства під час нерестової заборони карається як накладенням штрафів, так і притягненням до кримінальної відповідальності. Сума штрафів за порушення правил рибальства становить від 34 до 170 грн, за грубе порушення правил рибальства – від 340 до 680 грн. Кримінальна відповідальність передбачає накладення штрафу у розмірі 3400 – 6800 грн або позбавлення волі строком до 3 років з конфіскацією знарядь і засобів лову, а також незаконно добутих водних біоресурсів. Крім того, за кожну незаконно виловлену рибину нараховується розмір завданої шкоди. Для прикладу: сом – 425 грн, щука – 340 грн, судак – 510 грн, лящ – 170 грн тощо.

У нерестовий заборонений період любительське рибальство може бути дозволено органами рибоохорони на спеціального визначених водоймах однією поплавковою або донною вудкою і з одним гачком та спінінгом з берега.

 

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