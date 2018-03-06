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Ірина Білик визнала Росію агресором і розпочала свій концерт у Львові

Катерина Родак

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Співачка Ірина Білик визнала, що держава Росія є агресором у відношенні до України і розпочала свій концерт у Львівському оперному театрі.

 

Зокрема, Ірина Білик заявила, що вважає політику Росії агресивною, проте росіян, що співчувають Україні, агресорами не вважає. Також на запитання активістів, чи Крим окупований Росією, співачка відповіла: «Крим повинен бути нашим».

Після цього блокування концерту співачки зупинилося і людей почали впускати в Оперний театр.

Як писав Львівський портал раніше, активісти кількох націоналістських громадських організацій Львова заблокували усі входи до Оперного театру, де о 19.00 год. мав розпочатися концерт Ірини Білик. Учасники акції заявили, що концерт співачки не почнеться доти, доки вона публічно не визнає Росію агресором.

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