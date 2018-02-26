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На Львівщині з початку року зареєстрували 560 випадків захворювання на кір

Дарина Смеречанська

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У Львівській області впродовж  січня  зареєстровано підтверджених 173 випадки (інт. пок. 6,85) захворювань на кір, з них  120 випадків серед  дітей. Серед захворілих дітей 73,3% не щеплені. Про це повідомляє Львівський обласний лабораторний  центр МОЗ.

Всього станом на 26.02.2018 року  зареєстровано з початку року згідно первинних діагнозів 560 випадків захворювань на кір, в т.ч. серед дітей 415 випадків (74,1%). Серед захворілих дітей не щеплені згідно Календаря 75,0%.  Знаходились на стаціонарному лікуванні 324 особи, з них 221 дитина.  У м. Львові захворіло 311 осіб, з них 240 дітей.

За останній тиждень отримали додатково щеплення проти кору  1 351 дітей (віком 1- 9 років).

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