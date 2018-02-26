Більше півтисячі АТОвців обрали земельні ділянки, а не 100 тисяч від мерії Львова

Виконавчий комітет Львівської міської ради сьогодні, 26 лютого, затвердив перелік бійців АТО, які претендують на отримання земельної ділянки на Львівщині.

Як відомо, у Львові діє Програма про захист інтересів учасників антитерористичної операції, у рамках якої кожен АТОвець може обрати: або отримати від міста 100 тисяч гривень, або ж стати претендентом на земельну ділянку, площею не менше 0,06 га для дачного будівництва. Таке рішення мерія прийняла через відсутність у межах Львова необхідної кількості землі, аби забезпечити нею потреби усіх вояків.

Виконком затвердив перелік із 563 бійців АТО, що мешкають у Львові. Рудному, Брюховичах та Винниках, і претендують на отримання землі. Із них 471 особа підпадає під дію згаданої програми, йдеться у рішення виконкому.

В подальшому перелік АТОвців передадуть Львівській ОДА, яка має визначити механізм виділення земельних ділянок. За словами керівника управління соціального захисту ЛМР Ігоря Кобрина, це рішення не передбачає виділення землі у межах Львова. Також цей перелік передадуть Головному управлінню Держгеокадастру у Львівській області.

Додамо. що близько тисячі часників бойових дій отримали по 100 тисяч гривень матеріальної допомоги у рамках Програми про захист інтересів учасників антитерористичної операції.