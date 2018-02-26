ОСТАННІ НОВИНИ

Більше півтисячі АТОвців обрали земельні ділянки, а не 100 тисяч від мерії Львова

Катерина Родак

|

Виконавчий комітет Львівської міської ради сьогодні, 26 лютого, затвердив перелік бійців АТО, які претендують на отримання земельної ділянки на Львівщині.

 

Як відомо, у Львові діє Програма про захист інтересів учасників антитерористичної операції, у рамках якої кожен АТОвець може обрати: або отримати від міста 100 тисяч гривень, або ж стати претендентом на земельну ділянку, площею не менше 0,06 га для дачного будівництва. Таке рішення мерія прийняла через відсутність у межах Львова необхідної кількості землі, аби забезпечити нею потреби усіх вояків.

Виконком затвердив перелік із 563 бійців АТО, що мешкають у Львові. Рудному, Брюховичах та Винниках, і претендують на отримання землі. Із них 471 особа підпадає під дію згаданої програми, йдеться у рішення виконкому.

В подальшому перелік АТОвців передадуть Львівській ОДА, яка має визначити механізм виділення земельних ділянок. За словами керівника управління соціального захисту ЛМР Ігоря Кобрина, це рішення не передбачає виділення землі у межах Львова. Також цей перелік передадуть Головному управлінню Держгеокадастру у Львівській області.

Додамо. що близько тисячі часників бойових дій отримали по 100 тисяч гривень матеріальної допомоги у рамках Програми про захист інтересів учасників антитерористичної операції.

 

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Півроку безкарності
Катерина РОДАК
Півроку безкарності

Петро Димінський шість місяців живе за кордоном, поки правоохоронні органи Україні ламають голови над тим, як притягнути...

Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Недочищені Піскові озера: поганий господар чи нехлюйський соціум?

Чимало жителів Львова знають про мальовничий парк «Піскові озера», в якому розташовані два ставки, відомі в народі як Ал...

Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?
Лаврентій ДУБИЧ
Хочеш їхати – плати: куди зникли пільги?

Тема пільгових пасажирських перевезень набирає обертів і породжує все більше конфліктів у суспільстві. Як відомо, з 20 с...

Змінити все. Що зроблять з територією перед ЛНУ за 150 мільйонів, і чому Франковий виш – категорично проти?
Катерина РОДАК
Змінити все. Що зроблять з територією перед ЛНУ за 150 мільйонів, і чому Франковий виш – категорично проти?

У Львові тривають громадські обговорення проекту реконструкції площі перед Львівським національним університетом імені І...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...