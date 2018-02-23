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Львів’ян запрошують у Палац Потоцьких на виставку італійських майстрів

Юлія Шпак

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Уперше експонуватимуться разом живопис, графіка, книги і декоративно-прикладне мистецтво італійських майстрів XVI-XIX ст. зі збірок найбільших музеїв України. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

Твори найкращих ведутистів Франческо Ґварді, Бернардо Беллотто, Луки Карлеваріса, Каналетто вражають рівнем майстерності. Портретна галерея захоплює глибиною характеристик, віртуозністю виконання, адже ці образи вийшли з-під пензля Паоло Веронезе, П’єтро делла Веккіо та інших.

Відкриття виставки «Венеція – стан душі» відбудеться 24 лютого 2018 року о 17.00.

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