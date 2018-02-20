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Поліція виявила на Львівщині незаконну вирубку дерев на більш ніж вісім мільйонів

Юлія Шпак

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На Львівщини правоохоронці викрили факти незаконної порубки більше тисячі дерев. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

 

«Правоохоронці встановили, що на території двох місцевих рад Стрийського району було здійснено незаконну порубку 1095 дерев різних порід. Окрім того, на території парку, що є пам’яткою садово–паркового мистецтва місцевого значення, було виявлено незаконну порубку ще тридцяти дерев дубу та клена», – йдеться у повідомленні.

Також у відомстві додають, що внаслідок цих протиправних дій охоронюваним державою інтересам було завдано збитків на суму більше восьми мільйонів гривень, що підтверджується відповідним актом Головного управління Державного екологічної інспекції у Львівській області.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України (службова недбалість).

Санкцією статті передбачено покарання у вигляді штрафу  від   двохсот   п’ятдесяти   до   п’ятисот неоподатковуваних   мінімумів   доходів  громадян  або  виправними роботами на строк до двох років,  або обмеженням волі на строк  до трьох  років,  з  позбавленням  права  обіймати  певні  посади  чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Досудове розслідування триває.

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