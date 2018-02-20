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Меморіал Героїв Небесної Сотні у центрі Києва будуватимуть за проектом львівських архітекторів

Катерина Родак

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Міжнародний конкурс на будівництво Меморіалу Героїв Небесної Сотні в Києві виграли львівські архітектори Ірина Волинець і Марія Процик. Про це повідомляє «Лівий берег».

 

У вівторок, 20 лютого, в Києві було оголошено переможця архітектурного конкурсу зі створення Меморіалу.

Меморіальний комплекс складатиметься з двох частин. На початку – з боку Майдану та Хрещатика – розташована меморіальна стела, яка аркою буде врізатися в пагорб. Вона буде складатися з плит з іменами кожного з Небесної Сотні. Накладаючись один на одного, вони будуть створювати суцільну стіну.

Міст над алеєю Героїв Небесної сотні стане умовною межею початку нового простору – паркової зони (зараз там дорога). По обидва боки алеї висадять 107 лип.

В кінці меморіального шляху буде сад, який створить місце відпочинку між майбутнім музеєм Революції Переваги і Жовтневим палацом.

Нагадаємо, що учасники конкурсу проектів повинні були представити пропозицію меморіального простору в пам’ять про Героїв Небесної сотні, а також розробити проектну пропозицію будівлі музею “Революції гідності”, який повинен мати музейну та культурно-просвітницьку функції, розробити суспільний простір як складову меморіально-музейного комплексу .

Ділянка проектування меморіально-музейного комплексу розташований в центральній частині Києва, на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Додамо, що На конкурс було подано понад 60 заявок на участь з більше ніж 10 країн світу.

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