Меморіал Героїв Небесної Сотні у центрі Києва будуватимуть за проектом львівських архітекторів

Міжнародний конкурс на будівництво Меморіалу Героїв Небесної Сотні в Києві виграли львівські архітектори Ірина Волинець і Марія Процик. Про це повідомляє «Лівий берег».
У вівторок, 20 лютого, в Києві було оголошено переможця архітектурного конкурсу зі створення Меморіалу.
Меморіальний комплекс складатиметься з двох частин. На початку – з боку Майдану та Хрещатика – розташована меморіальна стела, яка аркою буде врізатися в пагорб. Вона буде складатися з плит з іменами кожного з Небесної Сотні. Накладаючись один на одного, вони будуть створювати суцільну стіну.
Міст над алеєю Героїв Небесної сотні стане умовною межею початку нового простору – паркової зони (зараз там дорога). По обидва боки алеї висадять 107 лип.
В кінці меморіального шляху буде сад, який створить місце відпочинку між майбутнім музеєм Революції Переваги і Жовтневим палацом.
Нагадаємо, що учасники конкурсу проектів повинні були представити пропозицію меморіального простору в пам’ять про Героїв Небесної сотні, а також розробити проектну пропозицію будівлі музею “Революції гідності”, який повинен мати музейну та культурно-просвітницьку функції, розробити суспільний простір як складову меморіально-музейного комплексу .
Ділянка проектування меморіально-музейного комплексу розташований в центральній частині Києва, на Алеї Героїв Небесної Сотні.
Додамо, що На конкурс було подано понад 60 заявок на участь з більше ніж 10 країн світу.
Катерина Родак