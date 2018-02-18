У Львові «Зоря» перемогла «Карпати» з рахунком 2:0

У Львові відбувся поєдинок 20-го туру української Прем’єр-ліги. «Карпати» програли «Зорі» з рахунком 0:2. Про це повідомляє Уніан, передає Львівський портал.

На 34-й хвилині гравець гостей Харатін не реалізував пенальті, і на перерву команди пішли без забитих м’ячів.

У другому таймі «Зорі» все ж вдалося реалізувати помітну ігрову перевагу. Тимчик після пасу Караваєва відкрив рахунок у матчі на 55-й хвилині, а бразильський легіонер «Зорі» Юрі забив другий гол своєї команди на 72-й хвилині.