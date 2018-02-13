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Цього тижня у Львові стартує кампанія «Стоп наркотик»: активісти і полісмени зафарбовуватимуть наркорекламу

Дарина Смеречанська

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У четвер патрульні разом з активістами очищатимуть місто від реклами наркотиків. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області.

 

Так, вже у четвер, 15 лютого, патрульні та активісти усуватимуть зі стін львівських будинків наркорекламу. Розпочнуть з Галицького району міста Львова, адже там її найбільше.

Власне, 6 лютого громадські організації «Вільні Люди-Львів», «Молодіжний націоналістичний конгрес-Львів», спільно з патрульною поліцією Львівської області стартували з інформаційно-профілактичною кампанією «Стоп наркотик». Розпочали із публічного моніторингу міста. Усі охочі впродовж тижня наносили на онлайн карту адреси з відкритою рекламою наркотиків та прикріпляли фото. Долучитись до громадської ініціативи може будь-хто охочий.

Онлайн карту із не замальованими написами можна оглянути тут.Знаходиш потрібну вулицю, на якій ти помітив графіті, та додаєш позначку з фото.

Організатори закликають усіх долучитись та допомогти очистити наше місто від надписів наркодилерів рекламного характеру. Ініціатива спрямована на протидію наркообігу у місті Львові.

 

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