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«Дударик» запрошує на сучасний концерт «ШЕВЧЕНКО REVOLUTION»

Соломія Григор'єва

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Хорова капела «Дударик» запрошує на новий проект, який здійснить революцію у сприйнятті Шевченка «ШЕВЧЕНКО REVOLUTION», передає Львівський портал.

Захід відбудеться 11 березня о 16.00 та о 19.00 год. у Львівській філармонії, що на вул. Чайковського,7.

Хорова капела «Дударик», академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії, найкращі солісти Львівської опери – Тетяна Вахновська, Тарас Різняк, Микола Кортуняк, неперевершена оперна діва Софія Соловій, неймовірна Оксана Муха, «Rock Orchestra» та інші виконавці – про сучасні і позачасові вірші Шевченка. Добрі старі традиції Шевченкових вечорів у новому обрамленні – це новий проект капели «Дударика». Від класики до неокласики та року – це сучасний і завжди актуальний Тарас Шевченко.

Квитки можна придбати тут.

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