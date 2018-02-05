У Львові впіймали молодика, якого розшукували за нанесення тілесних ушкоджень полісмену

Патрульні виявили затримали 23-річного хлопця, який був у розшуку за підозрою в опорі та нанесенні тілесних ушкоджень працівнику поліції. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівської області.

Так, сьогодні вночі патрульні виявили на вулиці Богдана Хмельницького підозрілих осіб: чоловіки перебували у стані алкогольного сп’яніння у громадському місці.

Інспектори прийняли рішення оформити адміністративні матеріали за це порушення. Один із чоловіків назвався неправдивим ім’ям, однак інспекторам вдалося встановити особу громадянина.

Ним виявився 23-річний чоловік, який перебуває в активному розшуку Личаківським відділом поліції за ч.2ст.342 ККУ (Опір працівникові правоохоронного органу) та за ч.2 ст.345 ККУ (За умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень середньої важкості). Дану особу передали у слідчим згаданого відділу поліції.