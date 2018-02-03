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Вночі у Львові горіла церква Московського патріархату

Катерина Родак

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Сьогодні вночі, 3 лютого, у Львові на проспекті Червоної Калини горіла церква Московського патріархату. Про це повідомили у департаменті цивільного захисту населення Львівської ОДА.

 

За даними департаменту,  о 02:18 год. рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу  дерев’яній православній церкві Святого Кн. Володимира Московського патріархату.

Рятувальникам вдалося запобігти повному згоранню будівлі церквии, проте не уціліла обшивка даху, дерев’яне перекриття на площі 100 кв. метрів, церковний інвентар, підлога та частина облицювання стін.

Як відомо, дерев’яну церкву на Червоної Калини релігійна громада УПЦ (МП) звела без жодної документації на землекористування. Минулих вихідних біля церкви відбулась акція протесту: активісти вимагали знесення незаконної церкви.

Водночас раніше депутати ЛМР під час сесії міськради заявляли про незаконно збудовану церкву МП.

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