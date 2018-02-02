Яворівський полігон відвідав міністр Сухопутних військ США

Міністр Сухопутних військ США Марк Еспер відвідав Міжнародний центр миротворчості та безпеки Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Про це повідомив повідомив начальник Академії генерал Павло Ткачук на своїй сторінці у Facebook.

До складу делегації Сполучених Штатів Америки також увійшли командувач Сухопутних військ США в Європі генерал-лейтенант Крістофер Каволі, командувач 7-го командування підготовки Сухопутних військ ЗС США в Європі бригадний генерал Антоніо Агуто й низка високих посадових осіб.

Гості ознайомилися з особливостями організації процесу підготовки військовослужбовців Збройних Сил України під керівництвом іноземних та українських інструкторів.

«Ми високо цінуємо працю американських військових інструкторів, під керівництвом яких для потреб вітчизняного війська вже підготовлено не лише чимало бойових підрозділів, але також проведено навчання й значної кількості українських інструкторів», – наголосив начальник Академії.

Як зауважив Павло Ткачук, велике зацікавлення в іноземних гостей викликав Центр імітаційного моделювання Навчального центру підготовки підрозділів МЦМБ. Делегація США ознайомилась із його призначенням та можливостями, із тактичними оперативними центрами (ТОЦ) батальйону та бригади, а також з призначенням та роботою системи віртуального моделювання дій командного складу VBS3. Саме завдяки тісній співпраці та всебічній підтримці наших американських колег нам вдалося створити оснащений за найкращими світовими зразками Центр. Важливо, що на його базі вже понад півроку здобувають знання та практичний досвід українські воїни.

Окрім цього, перебуваючи на полігоні, представники американської делегації мали можливість детально ознайомитися із соціально-побутовою інфраструктурою Центрального містечка МЦМБ.

Фото: Facebook-сторінка Павла Ткачука