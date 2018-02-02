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На Донбасі перший день останнього зимового місяця пройшов без жертв

Олександр Косик

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Минулої доби ситуація на лінії зіткнення суттєво не змінилася. Позиції Збройних Сил України вкотре були піддані обстрілам зі сторони російсько-окупаційних військ. Унаслідок ворожих обстрілів жоден із українських військовослужбовців не загинув та не був поранений. Про це Львівському порталу повідомили в інформаційно-аналітичному центрі РНБО.

 

Загалом противник провів 4 прицільних обстріли оборонних позицій наших захисників. Всі вони відбулися на  Луганському напрямку. Військовослужбовці Збройних Сил України, з метою збереження життя та здоров’я особового складу, 4 рази відкривали вогонь у відповідь на обстріли російсько-окупаційних військ, зі зброї, незабороненої Мінськими угодами.

Луганський напрямок

Вже другий день поспіль фіксується застосування ворогом озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Позиції Збройних Сил України, розташовані в районах Луганського та Троїцького, чотири рази піддалися обстрілам з мінометів калібру 120-мм. Загалом, в бік українських військових було випущено 56 мін цього калібру.

На додаток ворог відкрив вогонь з БМП та великокаліберних кулеметів, а в районі Луганського також здійснив кілька пострілів з міномету 82 калібру.

Донецький напрямок

Водночас, протягом минулої доби на Донеччині противник дотримався режиму тиші, жодного ворожого обстрілу тут не зафіксовано.

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