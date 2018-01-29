Облрада виділить 6,6 млн грн на відновлення колишньої будівлі Російського культурного центру

Постійна комісія з питань бюджету, соціально-економічного розвитку підтримала ініціативу виділення 6,6 млн грн на проведення реконструкції будівлі по вул. Короленка, 1а у м. Львів для створення «Будинку воїна». Відповідні кошти передбачили в бюджеті розвитку обласної скарбнички на 2018 рік. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської обласної ради.

Відтак замість колишнього російського культурного центру в споруді спільними зусиллями облради та громадськості планується створити осередок для АТОвців.

Варто зауважити, що затверджений під час комісії перелік капітального будівництва об’єктів соціально-культурного та житлово-комунального призначення, окрім приміщення на вул. Короленка, 1а, містить ще 65 пунктів. На реалізацію цих проектів у 2018 році з бюджету розвитку планують виділити 148,8 млн грн.

«Плануємо продовжити системно фінансувати не лише об’єкти територій, а й загальнообласні. Таким чином ми покращуємо стан будівель, умови перебування мешканців Львівщини в установах різних галузей, а також сприяємо наданню там якісних послуг», – підкреслив голова комісії Олег Домчак.

Крім того, депутати затвердили перелік заходів і їх фінансування в межах обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на 2018 рік. Сума для реалізації проектів передбачається – 55 млн грн. За словами першого заступника голови Львівської обласної ради Андрія Білоуса, майже третину цього фінансового ресурсу спрямують на будівництво, ремонт і реконструкцію очисних споруд області. «Це великі об’єкти, з якими місцеві ради самостійно у фінансовому плані не в змозі впоратися», – пояснив він.

Також члени комісії проголосували «за» проект Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Львівської області на період до 2020 року. Це іміджевий документ, який є важливим в контексті спілкування з інвесторами, а також в плані того, що, за умови його ухвалення сесією облради, Львівщина буде у числі областей-лідерів в Україні, де така стратегія працюватиме.

Додамо, що комісія своїм рішенням погодила проект рішення «Про внесення змін до показників обласного бюджету Львівської області на 2018 рік». Йдеться про збільшення видатків за рахунок залишку коштів, що утворився на початок року в обласному бюджеті за субвенціями з держбюджету на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій (25,7 млн грн), освітньої (59,2 млн грн) та медичної (35,2 млн грн) субвенцій.

Нагадаємо, що облрада відкрила благодійний рахунок, на який всі, хто хоче долучитися до відновлення приміщення на вул. Короленка, 1а, можуть перераховувати кошти. Додамо, що Російське товариство залишило приміщення на Короленка у жалюгідному стані.

Російський культурний центр примусово виселили з приміщення Львівської обласної ради на вулиці Короленка на початку травня 2017 року.