ОСТАННІ НОВИНИ

Двоє Львівських спортсменів отримали президентські стипендії

Омелян Шевчук

|

Провідні спортсмени України, з поміж яких є і представники Львівщини, отримуватимуть президентські стипендії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Зокрема, стипендії Президента України видатним спортсменам та тренерам України з олімпійських видів спорту призначили:

Павлу Коростильову – чемпіону Європи 2017 року зі стрільби кульової, у розмірі 7 тисяч гривень;

Юлії Ткач – срібній призерці чемпіонату світу 2017 року з боротьби вільної, у розмірі 9 тисяч гривень;

Сергію Коростильову – тренеру чемпіона Європи 2017 року зі стрільби кульової Коростильова П.С., у розмірі 3,5 тисячі гривень;

Олександру Ткачу – тренеру срібної призерки чемпіонату світу 2017 року з боротьби вільної Ткач Ю.А., у розмірі 9 тисяч гривень.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Нові правила – старі звички. Як вижити на українських дорогах
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Нові правила – старі звички. Як вижити на українських дорогах

У новому році українські водії почали жити за новими правилами. Хтось ними обурюється, але все ж дотримується, інші відк...

Один у полі воїн. #Святослав Літинський
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Один у полі воїн. #Святослав Літинський

Львівський портал розпочинає серію інтерв'ю з відомими людьми, які своїм життям доводять, що й один у полі воїн проти си...

ТОП-6 місць Львова для незабутнього купання на Водохреща
Соломія Григор'єва
ТОП-6 місць Львова для незабутнього купання на Водохреща

Як співається в коляді: «А той третій празник – Святе Водохреща»… А те Святе Водохреща вже у цю п’ятницю! У цей день люд...

Страх вакцинації vs спалах кору: як Львів бореться з масовим захворюванням
Вероніка РОЙ
Страх вакцинації vs спалах кору: як Львів бореться з масовим захворюванням

Наприкінці 2017 року в Україні почався справжній спалах кору, а на початку 2018 року кількість хворих серед дітей та дор...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...