Двоє Львівських спортсменів отримали президентські стипендії

Провідні спортсмени України, з поміж яких є і представники Львівщини, отримуватимуть президентські стипендії. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Зокрема, стипендії Президента України видатним спортсменам та тренерам України з олімпійських видів спорту призначили:

Павлу Коростильову – чемпіону Європи 2017 року зі стрільби кульової, у розмірі 7 тисяч гривень;

Юлії Ткач – срібній призерці чемпіонату світу 2017 року з боротьби вільної, у розмірі 9 тисяч гривень;

Сергію Коростильову – тренеру чемпіона Європи 2017 року зі стрільби кульової Коростильова П.С., у розмірі 3,5 тисячі гривень;

Олександру Ткачу – тренеру срібної призерки чемпіонату світу 2017 року з боротьби вільної Ткач Ю.А., у розмірі 9 тисяч гривень.