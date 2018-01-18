Україна незабаром відмовиться від аналогового мовлення, - Нацрада

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення схвалила проект плану поетапного вимкнення аналогового телерадіомовлення, розроблений нею на виконання розпорядження Кабінету міністрів України. Про це пише Укрінформ.

Як поінформував відповідальний секретар Національної ради Олександр Ільяшенко, проект плану буде направлений до Адміністрації Держспецзв’язку для підготовки проекту розпорядження Кабінету міністрів України. План має бути узгоджений урядом, оскільки серед його виконавців є органи, організації, приватні структури, які не підпорядковуються Національній раді. Таким чином, цей процес має бути регульований на загальнодержавному рівні.

За словами голови Національної ради Юрія Артеменка, план є лінійним. Тобто, якщо відбуватиметься збій за часом у реалізації якихось його пунктів, наступні пункти будуть відтерміновані.

Як зазначається на офіційному сайті Нацради, згідно з цим планом, у лютому 2018 року Нацрада має ухвалити окреме рішення про перехід від аналогового до цифрового мовлення щодо першої області та країни в цілому.

Припинення роботи діючих аналогових РЕЗ у першій області запланований на березень 2018 року. Яка саме область стане пілотною, визначатиме міжвідомча група при Кабінеті міністрів. Нині Нацрада запропонувала 5 областей, які приблизно однакові за оцінкою наявності цифрового сигналу, насиченням ринку сет-топ-боксами, здатністю забезпечення додаткових потреб у перетворювачах сигналу, – це Волинська, Одеська, Житомирська, Київська та Кіровоградська. Процес вимкнення аналогу має відбуватися за активної підтримки місцевої влади, тому дуже важливо, щоб місцева влада була у цьому процесі союзником.

Припинення аналогового мовлення в Україні очікується у червні 2018 року.

На першому і другому етапі вимкнення аналогового сигналу в Україні далі мовитимуть в аналозі “UA: Перший”, місцеві мовники, аналогові канали у певних проблемних населених пунктах, де ТОВ “Зеонбуд” має добудувати багатоканальну мережу МХ-1 (наразі попередньо узгоджена позиція щодо 47 населених пунктів), а також аналогові канали в зоні проведення АТО і в деяких прикордонних районах, які будуть визначені Міністерством інформаційної політики.

Остаточне вимкнення аналогового сигналу в Україні має відбутися у січні – червні 2019 року.

Вимкнення аналогових РЕЗ на території проведення АТО відбуватиметься відповідно до окремого рішення Кабінету міністрів.