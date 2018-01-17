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Держава боргує Львову 481 мільйон за субсидії

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Станом на сьогодні склалась критична ситуація із відшкодуванням державою наданих субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послуг. Станом на сьогодні бюджет Львова ще не отримав з державного бюджету 481,5 млн грн на відшкодування наданих субсидій і пільг на оплату житлово-комунальних послуг мешканцям міста. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

«Станом на сьогодні по місту Львову є 481,5 мільйона невідшкодованих пільг і субсидій: 24 мільйони по ЛКП, 224 мільйони по газу, 202 мільйони по теплу і 9,4 мільйони по воді. Ситуація є критичною, тому що це є відповідні платежі, це є зарплата людей. Ситуація є загрозливою для подальшого нормального функціонування міста», – доповіла під час апаратної наради Ірина Маруняк, директор департаменту житлового господарства на інфраструктури ЛМР.

«Ситуація є критичною: 481, 5 мільйона гривень – борг по пільгах і субсидіях по місту Львову. Будь ласка, терміново підготувати телеграми Президенту, Прем’єру, голові ЛОДА, що в місті складається критична ситуація, яка триває з жовтня місяця.

Це дестабілізує ситуацію, а пені і штрафи нараховують. Тобто вони нам гроші не дали, а пені нараховують. Це заганяє наші підприємства в боргову яму. А потім починаються судові процеси, потім починається арешт рахунків. Це є просто саботаж і дестабілізація ситуації в країні. Я по іншому не можу цього назвати. Тому треба бити в набат, де тільки це можливо», – наголосив міський голова Львова Андрій Садовий.

 

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