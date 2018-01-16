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На Львівщині стартував чемпіонат з легкої атлетики у приміщенні

Дарина Смеречанська

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У критому манежі навчально-спортивної бази літніх видів спорту Міністерства оборони України у м. Львові (вул. Клепарівська, 39-а) 16 та 17 січня в проходитиме чемпіонат Львівської області з легкої атлетики у приміщенні серед молоді та дорослих.  Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

У змаганнях очікується участь близько 150 легкоатлетів Львівщини, які будуть змагатися в таких дисциплінах:

Чоловіки: 60 м з/б, 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 2000 м з/п, спортивна ходьба 10000 м, висота, довжина, потрійний, ядро.

Жінки: 60 м з/б, 60 м, 200 м, 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м, 2000 м з/п, спортивна ходьба 5000 м, висота, довжина, потрійний, ядро.

 

 

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