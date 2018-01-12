На території стадіону «Сільмаш» не зводитимуть житла

На території стадіону «Сільмаш», що на вул. Сулими,1, не зводитимуть житла. Відповідні зміни до детального плану території цього району вніс виконавчий комітет міської ради Львова сьогодні ,12 січня. передає кореспондент Львівського порталу.

Так, виконком погодив рішення «Про затвердження детального плану території зі зміною функціонального зонування території у районі вул. І. Сулими, вул. Поперечної, вул. Зв’язкової».

«Тренувальне поле стадіону якимось чином було відведено в зону Ж-3 і Г-2 для будівництва майбутнього житлового комплексу, що не відповідало намірам і мешканців і планам міста», – зазначив головний архітектор Львова Юліан Чаплінський.

Так. новим детальним планом передбачається збереження, реконструкція та комплексний благоустрій всієї території стадіону «Сільмаш» як зони Г-4, з переважним видом використання території для розміщення спортивних об’єктів районного значення для обслуговування мешканців житлового району;

Також у проекті детального плану зазначається, що у межах опрацьованої території є гаражний кооператив, що частково перекриває існуючу житлову забудову на вул.Поперечній татериторію гімназії.

У генеральному плані Львова передбачається щодо поступова реконструкція гаражних кооперативів з боксових на багатоповерхові; пропонується перспективний багатоповерховий гараж на території існуючого кооперативу. Це дасть можливість зменшити стоянку в плані та її вплив на існуючу житлову забудову, а також озеленити територію, тим самим покращивши санітарно-гігієнічний стан середовища в межах прилеглих кварталів. Згідно додатку д детального плану, площа території гаражного кооперативу складає 1, 24 га.

Як писав раніше Львівський портал, історія зі стадіоном «Сільмаш» та його викупом у підприємства «Три корони» була довгою і важкою. Чому цей стадіон став ласим шматочком для забудовників і не лише – читайте тут. Згодом на території стадіону захотіла будуватись церква.