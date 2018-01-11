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Чоловіку, який задушив свою співмешканку, «світить» до 15 років тюрми

Юлія Шпак

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За вбивство співмешканки на Львівщині, чоловік може опинитись за ґратами на 15 років. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

 

За процесуального керівництва органів прокуратури, розкрито факт умисного вбивства жительки с.Колтів її співмешканцем.

Тіло 29-річної жінки з ознаками насильницької смерті виявлено працівниками Нацполіції 7 січня, близько 8 години ранку. Завдяки невідкладним заходам процесуального характеру, правоохоронцям Золочівщини вдалось встановити особу, причетну до скоєння злочину. Ним виявився неодноразово судимий 26-річний співмешканець потерпілої.

Як з’ясувалось, трагічний інцидент трапився на ґрунті побутового конфлікту. Співмешканці розпивали спиртні напої, а згодом чоловік задушив жінку.

Зловмисникові повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України (умисне вбивство) та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За вчинене йому загрожує позбавлення волі строком до 15 років.

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