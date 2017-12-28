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73 українці повернулися додому з полону окупантів

Андрій Котенський

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73 українці повернулися додому з полону російсько-терористичних  військ ОРДЛО.

Вночі два літаки із колишніми полоненими приземлилися на території військового сектору аеропорту «Бориспіль».

Звільнених бранців зустрічали кілька сотень людей, серед яких родичі, друзі й інші небайдужі громадяни.

Разом із українськими героями до Борисполя прилетіли президент Петро Порошенко та інші посадовці, які брали участь в обміні.

«Родини полонених стали справжньою єдиною сім’єю, підтримували один одного і боролися разом. І ми цю єдність не зруйнуємо. Ми будемо підтримувати тих, чиї родичі поки що залишилися у в’язницях, колоніях і підвалах окупованого Донбасу», – пообіцяв Петро Порошенко.

На думку першого заступник голови Верховної Ради України Ірини Геращенко, це не обмін, а справжнє звільнення українських героїв.

«Не вживайте слово «обмін» . Це – ЗВІЛЬНЕННЯ заручників. Це не табуретки, а живі люди. Це не товар. Це долі людей…», – повідомила вона.

За даними ЗМІ у списку звільнених:

Абрамов О.О.

Арбузов О.І.

Ахмеров. А.О.

Бердник Д.О.

Бєлов Ю.С.

Бесараб А.Ф.

Богдан В.С. (Військовий із Львівщини – ред.)

Бучок В.М.

Віндюк А.В

Гайова Г.Л.

Гашпор К.В.

Герасименко М.М.

Гладкий С.В

Голіков О.О.

Гулька В.М.

Даркін О.В.

Іовов М.М.

Казначеєв Е.Г.

Калін О.

Кириченко О.

Кодьман О.

Козловський І.

Кононенко Є.М.

Кононенко І.М.

Костенніков А.Т.

Канарський О.Г

Коць Л.Р.

Кусков О.О.

Кушпіль О.О.

Лазаренко О.Ю.

Левашов Д.О.

Любчук В.П.

Ляса І.

Морозов О.

Неделяєв Е.В.

Недосєкін В.Б.

Новицький А.С.

Овчаренко В.В.

Олійник О.

Петрачкова О.Г.

Політова О.П.

Попов О.В.

Радовець В.Н.

Радулов С.М.

Сапожніков І.В.

Симоненко Є.В.

Сичов Л.М.

Сінченко Г.А.

Соболєв М.В.

Старченко С.І.

Тиренко І.В.

Юрбаш П.В.

Фомічьов В.І.

Храмих О.М.

Чмерук А.В.

Чулга О.М.

Чуденцов Є.

Швайко В.Ю.

Яковенко І.С.

Прізвища ще 14 звільнених наразі уточнюються.

Фото зі сторінки Петра Порошенка та Ірини Геращенко у Фесбук.

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