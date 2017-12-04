ОСТАННІ НОВИНИ

Перший сніг «добив» найгіршу дорогу до польського кордону

Єва Корнійчук

|

На Львівщині дорога до пункту пропуску «Грушів-Будомеж» – нерозчищена від снігу, уся у вибоїнах та слизька: місцеві мешканці скаржаться на неможливість проїхати автошляхом.

 

«Напрямок Яворів-Грушів!таке лице України! Владо, де ви? От як зиму пережити людям? І це тільки перший сніг! І це ями кругом 20 км! То що ремонт планується в квітні 2018 року, то теж під великим питанням!», – написала у Facebook місцева громадська активістка Ірина Сливка.

Нагадаємо,  дорогу до пункту пропуску «Грушів-Будомеж вже роками обіцяють відремонтувати: минулого року казали, що у 2017 році дорога буде готова, проте у лютому цього року місцеві мешканці виявили, що дорога до кордону перетворилась у суцільну багнюку. Зараз обіцяють ремонт дороги у 2018 році.

 

Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Захисник на фронті & агресор в сім’ї
Соломія ГРИГОР'ЄВА
Захисник на фронті & агресор в сім’ї

Явище домашнього насильства є досить поширеним в Україні. Тисячі осіб потерпають від образ, погроз, побоїв, психологічно...

Карти, гроші і Кримнаш: хронологія картографічної «втрати» територіальної цілісності
Лаврентій ДУБИЧ
Карти, гроші і Кримнаш: хронологія картографічної «втрати» територіальної цілісності

Безпековий форум у Львові, співорганізатором якого виступили Львівська міська рада, ознаменувався гучним скандалом, який...

Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?
Микола ПРОНІН
Чи справді вітчизняний бізнес може бути соціально відповідальним?

Відома торговельна мережа формує стандарти соціально відповідального ведення бізнесу для всієї галузі… Сьогодні у діл...

Місце щасливої людини
Вероніка РОЙ
Місце щасливої людини

Його часто називають львівським Гольцером, або просто фанатом своєї справи. Він – це людина, яка покинула теплу та затиш...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...