Перший сніг «добив» найгіршу дорогу до польського кордону

На Львівщині дорога до пункту пропуску «Грушів-Будомеж» – нерозчищена від снігу, уся у вибоїнах та слизька: місцеві мешканці скаржаться на неможливість проїхати автошляхом.

«Напрямок Яворів-Грушів!таке лице України! Владо, де ви? От як зиму пережити людям? І це тільки перший сніг! І це ями кругом 20 км! То що ремонт планується в квітні 2018 року, то теж під великим питанням!», – написала у Facebook місцева громадська активістка Ірина Сливка.

Нагадаємо, дорогу до пункту пропуску «Грушів-Будомеж вже роками обіцяють відремонтувати: минулого року казали, що у 2017 році дорога буде готова, проте у лютому цього року місцеві мешканці виявили, що дорога до кордону перетворилась у суцільну багнюку. Зараз обіцяють ремонт дороги у 2018 році.