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У Трускавці відкрили пам'ятник Йосипу Сліпому

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Сьогодні, 3 грудня, з нагоди 125-річчя від дня народження патріарха УГКЦ Йосипа Сліпого, у місті Трускавець відкрили та освятили пам’ятник архієпископу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Пам’ятник Йосипові Сліпому встановили на території церкви Покрови Пресвятої Богородиці.

Архиєрейську літургію очолив архієпископ Львівський УГКЦ католицької церкви, митрополит Львівський Ігор Возьняк.

В урочистостях взяли участь: голова Львівської облдержадміністрації Олег Синютка, єпископ Самбірсько-Дрогобицький УГКЦ Ярослав Приріз, представники місцевої влади, священики, доброчинці, громада.

“Пам’ятник у Трускавці  – третій монумент патріархові у світі. Патріарх Йосип Сліпий – великий українець та церковний діяч, якого не зламали поневіряння та тортури сталінського режиму, який ширив по світу український дух, який жив та працював заради України та Української церкви”, – зазначив Олег Синютка.

Окрім того, очільник області подякував ініціаторам та доброчинцям, які долучилися до возвеличення пам’яті патріарха Йосипа Сліпого.

Довідково:

Йосип Сліпий народився 17 лютого 1892 року в селі Заздрість (нині Тернопільська обл.). 30 вересня 1917 року митрополит Андрей Шептицький рукоположив Сліпого у священичий сан, 22 грудня 1939, за згодою Папи Пія XII, висвятив таємно на єпископа. З листопада 1944 року єпископ Йосип Сліпий став митрополитом Галицьким, Главою УГКЦ.

Після 18-річних поневірянь по тюрмах, свою діяльність у Римі архиєпископ Йосип Сліпий зосередив над всебічним розвитком життя УГКЦ у світі. Головною метою Йосипа Сліпого в діаспорі було об’єднання всіх українських греко-католицьких структур під керівництвом Синоду і Глави Церкви.

Останні роки життя Патріарх провів у середовищі Католицького Університету в Римі. 7 вересня 1984 року Йосип Сліпий помер.

27 серпня 1992 року тіло Патріарха Йосипа Сліпого було перенесене з Рима до Львова та перепоховане у крипті Собору Святого Юра.

У Львові 1997 року в будинку Богословської академії (нині УКУ) відкрито музей Йосипа Сліпого (експозиція якого включає його особисті речі), на фасаді кам’яниці на вул. Коперника встановлено пам’ятну таблицю з його барельєфом.

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