У Львові зафіксували перший в цьому році випадок грипу. Як вберегти своє здоров’я?

Наприкінці тижня до Львівської обласної інфекційної лікарні з високою температурою, сильним кашлем, задишкою потрапила 36-річна львів’янка. Про це ZAXID.NET повідомила головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко.
Після відповідних обстежень лікарі поставили діагноз: грип. Це перший випадок лабораторно підтвердженого вірусу грипу цього року на Львівщині. Який саме вірус грипу вклав пацієнтку на лікарняне ліжко, наразі невідомо.
За прогнозами вірусологів, цього епідемічного сезону в Україні циркулюватиме три штами вірусів грипу – «Гонконг», «Брісбен» та «Мічиган». Останній – найнебезпечніший, бо перші два в Україні вже були і у людей виробився імунітет. А ось вірус грипу «Мічиган» до нас завітав вперше і прогнозують, що саме він може спричинити епідемію. За масштабами вона може бути й не надто великою, але важкою, бо може викликати серйозні ускладнення, передусім, пневмонію.
Найкращий засіб захисту від грипу, як твердять медики, – вакцинація. Щеплення, як каже Наталія Тімко, можна робити впродовж всього сезону грипу. Імунітет після введення вакцини формується через 14 днів. Вакцинація значно змешує ризик захворіти на грип, а також запобігає виникненню різноманітних ускладнень і смерті.
Нагадаємо, що грип – це гостре респіраторне захворювання, яке викликається вірусом і передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або близький контакт. Захворіти на грип може будь-хто у будь-якому віці.
Пропонуємо кілька порад МОЗ, як не захворіти на грип.
Зазвичай симптоми грипу з’являються раптово. Найчастіше це:
- різке підвищення температури тіла (більше 38 °С),
- головний біль, біль у м’язах, біль у горлі,
- кашель,
- нежить.
Викликайте «швидку» чи терміново звертайтеся безпосередньо до лікарні, якщо є такі симптоми грипу:
- обличчя стало дуже блідим чи з’явилось посиніння;
- важко дихати;
- температура не спадає впродовж тривалого часу;
- багаторазове блювання та випорожнення;
- порушення свідомості — надмірна сонливість чи збудженість;
- біль у грудній клітці;
- з’явились домішки крові у мокроті;
- показники артеріального тиску нижче норми.
Що робити, коли хворієте?
– контролюйте температуру тіла не менше двох разів на добу та при погіршенні стану;
– підтримуйте температуру в приміщенні 18-20°С;
– підтримуйте вологість у приміщенні 70±10%;
– дотримуйтесь ліжкового режиму;
– залишайтеся вдома 24 години після останнього періоду гарячки;
– провітрюйте приміщення не менше двох разів на добу;
– вживайте достатню кількість рідини (компот, сік, морс, мінеральна вода);
– при контакті зі здоровими людьми одягайте медичну маску, щоб захистити оточуючих;
– якщо ви не хворієте, а доглядаєте за хворим, то часто мийте руки, тримайтеся на відстані від пацієнта.
Юлія Шпак