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У Львові зафіксували перший в цьому році випадок грипу. Як вберегти своє здоров’я?

Юлія Шпак

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Наприкінці тижня до Львівської обласної інфекційної лікарні з високою температурою, сильним кашлем, задишкою потрапила 36-річна львів’янка. Про це ZAXID.NET повідомила головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко.

Після відповідних обстежень лікарі поставили діагноз: грип. Це перший випадок лабораторно підтвердженого вірусу грипу цього року на Львівщині. Який саме вірус грипу вклав пацієнтку на лікарняне ліжко, наразі невідомо.

За прогнозами вірусологів, цього епідемічного сезону в Україні циркулюватиме три штами вірусів грипу – «Гонконг», «Брісбен» та «Мічиган». Останній – найнебезпечніший, бо перші два в Україні вже були і у людей виробився імунітет. А ось вірус грипу «Мічиган» до нас завітав вперше і прогнозують, що саме він може спричинити епідемію. За масштабами вона може бути й не надто великою, але важкою, бо може викликати серйозні ускладнення, передусім, пневмонію.

Найкращий засіб захисту від грипу, як твердять медики, – вакцинація. Щеплення, як каже Наталія Тімко, можна робити впродовж всього сезону грипу. Імунітет після введення вакцини формується через 14 днів. Вакцинація значно змешує ризик захворіти на грип, а також запобігає виникненню різноманітних ускладнень і смерті.

Нагадаємо, що грип – це гостре респіраторне захворювання, яке викликається вірусом і передається від людини до людини переважно через кашель, чхання або близький контакт. Захворіти на грип може будь-хто у будь-якому віці.

Пропонуємо кілька порад МОЗ, як не захворіти на грип.

Зазвичай симптоми грипу з’являються раптово. Найчастіше це:

  • різке підвищення температури тіла (більше 38 °С),
  • головний біль, біль у м’язах, біль у горлі,
  • кашель,
  • нежить.

Викликайте «швидку» чи терміново звертайтеся безпосередньо до лікарні, якщо є такі симптоми грипу:

  • обличчя стало дуже блідим чи з’явилось посиніння;
  • важко дихати;
  • температура не спадає впродовж тривалого часу;
  • багаторазове блювання та випорожнення;
  • порушення свідомості — надмірна сонливість чи збудженість;
  • біль у грудній клітці;
  • з’явились домішки крові у мокроті;
  • показники артеріального тиску нижче норми.

Що робити, коли хворієте?

– контролюйте температуру тіла не менше двох разів на добу та при погіршенні стану;

– підтримуйте температуру в приміщенні 18-20°С;

– підтримуйте вологість у приміщенні 70±10%;

– дотримуйтесь ліжкового режиму;

– залишайтеся вдома 24 години після останнього періоду гарячки;

– провітрюйте приміщення не менше двох разів на добу;

– вживайте достатню кількість рідини (компот, сік, морс, мінеральна вода);

– при контакті зі здоровими людьми одягайте медичну маску, щоб захистити оточуючих;

– якщо ви не хворієте, а доглядаєте за хворим, то часто мийте руки, тримайтеся на відстані від пацієнта.

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