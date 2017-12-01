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Для львівських матусь встановлюють лавки з підігрівом

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У «Розумному мікрорайоні» на Науковій встановлюються лавочки з підігрівом та освітленням. Про це Львівському порталу повідомили у прес- службі Львівської міської ради.

За даними міськрад, у  лавці є спеціально встановлена стрічка і коли температура опускається нижче +3, то вмикається підігрів. Така зона буде на вул. Пулюя, 16 і на вул. Науковій, 90 для жінок з колясками, це було їхнє прохання.

«Встановлюються лавочки з підігрівом та освітленням. В лавці є спеціально встановлена стрічка і коли температура опускається нижче +3, то вмикається підігрів. Така зона буде на вул. Пулюя, 16 і на вул. Науковій, 90 для жінок з колясками, це було їхнє прохання», – зазначив радник міського голови Андрій Шевців.

Він також додав, що у «Розумному районі» освітлюють пішохідні переходи, розміщені знаки експериментальні, встановлені на кільцях стовпці. Окрім того. Містом розроблена нова серія зупинок, яка затверджена виконавчим комітетом. Цей проект буде реалізовуватись до кінця грудня – 4 нові зупинки буде розташовано.

 

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