Понад 50% львівських родин отримують субсидію за комуналку

Станом на 1 листопада житлову субсидію у Львові отримує 126 031 сім’я (домогосподарства), що становить 50,7 % від кількості сімей м. Львова (в місті всього 248 500 сімей). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

За аналогічний період у 2016 році житлову субсидію отримували 107 108 сімей, що становило 43,1 %. Середньомісячний дохід на особу в домогосподарствах, яким призначено субсидію, у жовтні становить 2782,95 грн.

Зазначимо, що житлова субсидія призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців, і розраховується: на неопалювальний сезон – з 1 травня по 30 вересня; на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня. При цьому розмір субсидії на опалювальний сезон для домогосподарств, які використовують природний газ/електричну енергію для індивідуального опалення, розраховується з 16 жовтня по 15 квітня включно.

Також тепер субсидія призначається лише або за місцем фактичного проживання, або за місцем реєстрації особи, і тепер це буде чітко відслідковуватись. Окрім того, тепер не впливає на припинення призначення субсидії заборгованість до 340 грн., тобто 20 неоподаткованих мінімумім. Відтак, такі сім’ї матимуть право на призначення субсидії на наступний період.

Довідка

Телефони для попереднього запису на прийом у відділ соціального захисту

та «гарячих ліній» з питань житлових субсидій:

– Галицький відділ: тел.: 261-44-50 (вул. Ф. Ліста, 5)

– Залізничний відділ: тел.: 295-82-28 (вул. Виговського, 34)

– Личаківський відділ: тел.: 235-71-62 (вул. Театральна, 10)

– Франківський відділ: тел.: 237-50-81 (вул. Ген. Т.Чупринки, 85)

– Сихівський відділ: тел.: 254-64-80 (просп. Червоної Калини, 66)

– Шевченківський відділ: тел.: 252-28-40 (вул. Липинського, 11).

Для оформлення субсидій мешканцям слід звертатись у «Єдині приймальні» районних відділів соціального захисту за місцем реєстрації, які працюють без обідньої перерви: у понеділок – з 13.00 год. до 19:00 год.; з вівторка по четвер – з 08:00 год. до 19:00 год.