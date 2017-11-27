Глава УГКЦ погодився після смерті стати донором органів

Глава Української Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав заявив, що згоден стати донором після своєї смерті. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті інформації УГКЦ.

«Нам потрібно творити культуру, в якій люди не боялися б чинити добро навіть тоді, коли їхній земний шлях завершився», – зазначив він в ефірі інтерактивної програми «Відкрита Церква» на тему трансплантації органів у рамках циклу передач «Дар життя».

Під час програми були оприлюднені результати соціологічних досліджень, згідно з якими в Україні 63 відсотки опитаних погоджуються стати донорами, 25 – проти, 12 – ще не визначилися, що робити із собою після смерті.

Глава УГКЦ назвав такі показники дуже добрими, хоча, для порівняння, в Австрії майже сто відсотків людей готові стати донорами після смерті.

Щодо себе, то Блаженніший Святослав висловив цілковиту згоду стати донором. «Якщо після смерті я зможу й надалі чинити добро, то чому ні», – сказав Предстоятель УГКЦ.

На його переконання, нам в Україні потрібно творити культуру, в якій люди не боялися б чинити добро навіть тоді, коли їхній земний шлях завершився. «Якщо ми можемо чинити добро навіть після нашої смерті, тобто якщо наші органи після нашої смерті можуть врятувати інше життя, то, гадаю, це обов’язково потрібно робити», – сказав Глава Церкви.

«Переконаний, – продовжив Блаженніший Святослав, – що в нас в Україні є професійні й мудрі лікарі і є багато людей, які готові рятувати життя іншої людини, даруючи власні органи навіть після своєї смерті. Тільки нам потрібна відповідна культура. Також українське законодавство повинно пройти відповідний шлях розвитку, тому що нинішня ситуація в ньому тільки погіршує справу з пересадкою органів і, де-факто, у непрямий спосіб стимулює так звану чорну трансплантологію».

«Гадаю, ми всі разом повинні зрозуміти, у чому полягає моральне добро такого акту, яким чином нам потрібно особисто діяти і як подбати, аби пацієнти, котрі потребують такої допомоги, могли бути врятовані у своїй рідній Україні», – наголосив Предстоятель.