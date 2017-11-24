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У «Краковці» затримали поляка, який хотів вивезти з України запчастини до бронетехніки

Юлія Шпак

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Учора в пункті пропуску «Краковець», затримали громадянин Польщі, який намагався вивезти з України запчастини до бронетехніки. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

 

Складові частини підвіски та прилади денного спостереження для бронетехніки виявили прикордонники відділу «Краковець» разом з працівниками митниці у мікроавтобусі громадянина Польщі 1979 року народження.

Водій мікроавтобуса «Сітроен» їхав по смузі руху «червоний коридор». Під час оформлення він задекларував, що перевозить запчастини до тракторної техніки. Однак у прикордонників виникли сумніви щодо відповідності вантажу, тому на основі аналізу та оцінки ризиків вони ініціювали проведення поглибленого огляду автомобіля.

У ході огляду спільна прикордонно-митна оглядова група виявила, що громадянин сусідньої країни перевозить складові частини підвіски гусеничної техніки, а також 85 штук перископічних приладів денного спостереження до бронетехніки типу ТНПО-170А. Жодних дозвільних документів на вивезення товару від Державної служби експертного контролю України у водія з собою не було.

З метою проведення подальшої експертної оцінки товари та предмети були вилучені.

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