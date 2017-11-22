У апараті Львівської ОДА шукають кадри

Департамент міжнародної технічної допомоги та міжнародного співробітництва Львівської облдержадміністрації оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу співпраці з донорами та методичного забезпечення проектів міжнародної технічної допомоги (на умовах строкового трудового договору на період перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Вимоги до кандидатів:

наявність вищої освіти не нижче ступеня молодший бакалавр, бакалавр;

вільне володіння державною мовою;

професійні знання;

якісне виконання поставлених завдань;

командна робота та взаємодія;

відповідальність;

системність і самостійність в роботі;

вміння працювати в стресових ситуаціях.

Документи, необхідні для участі в конкурсі:

Копія паспорта громадянина України. Письмова заява або з використанням комп’ютерної техніки (із проставленням власноручного підпису) про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до якої додається резюме у довільній формі. Письмова заява, в якій повідомляє, що до нього (неї) не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», і надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно нього (неї), відповідно до зазначеного Закону або копію довідки встановленої форми про результати такої перевірки. Копія (копії) документа (документів) про освіту. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою. Заповнена особова картка встановленого зразка (затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 №156); Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік (роздрукована декларація кандидата на посаду особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування).

Документи подаються за адресою: м. Львів вул. В.Винниченка, 18, каб.111, тел.: 261-30-78

Термін подання документів: 15 днів з дня оголошення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби, а саме до 06.12.2017 р.

Перший етап конкурсу (тестування на знання законодавства) відбудеться 08.12.2017 р. о 11.00 год. за адресою м. Львів, вул. В.Винниченка,18 каб.112.