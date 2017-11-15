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До трьох років тюрми «світить» зловмиснику, який вчинив крадіжку з автомобіля

Юлія Шпак

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У Стрию судитимуть зловмисника, який причетний до крадіжки з автомобіля. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

У Стрийський відділ поліції 1 листопада звернулася мешканка району, яка повідомила, що у неї викрали сумочку з грошима та іншими речами. Сумку вона залишила в своєму автомобілі «ВАЗ-2106», який був припаркований на одній з вулиць у центральній частині міста. Завдані збитки заявниця оцінила у майже 15 тисяч гривень.

Поліцейські встановили, що до скоєння крадіжки причетний 26-річний мешканець Дрогобича.

«Сумка лежала на задньому сидінні в салоні автомобіля. Це привабило  зловмисника. Хоча на годиннику була восьма ранку і машина стояла у людному місці, він за декілька хвилин встиг пошкодити замок та викрасти сумку», – розповів начальник Стрийського відділу поліції полковник поліції Іван Малиш.

Досудове розслідування кримінального провадження, відкритого за ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України, завершено. Обвинувальний акт поліцейські скерували на розгляду суду. Зловмиснику загрожує до трьох років позбавлення волі.

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