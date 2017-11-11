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Колишня член ТВК від «Партії регіонів» попала у Львові в скандал із паркуванням

Єва Корнійчук

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Член Львівської міської ТВК під час виборів у 2010 році Світлана Александрова потрапила у скандал із паркуванням.  Відео  з місця події опублікувала користувачка Зоряна Клюс.

Так, С. Александрова запаркувала автівку на тротуарі. Проте залишити там авто їй не дали можливості люди, що відкрили двері приміщення на першому поверсі будинку.

Жінка вийшла з машини та заявила, що один із чоловіків понищив цими дверима її авто.

Потім Александрова почала кидатись на чоловіка, що, за її словами, поламав її машину.

Нагадаємо, Світлана Александрова неодноразова була членом територіальних виборчих комісій. Під час виборів у 2010 році вона була головою міської ТВК від «Партії регіонів» встрягла у скандал з маніпуляціями.

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